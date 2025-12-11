«Устали от всего»: В России объяснили причины взрывного спроса на концерты

Зрители идут на стадионные выступления музыкантов, чтобы отдохнуть от непростой жизни, заявил НСН промоутер Владимир Зубицкий.

Россияне ищут в концертах отдушину в непростых условиях нынешней жизни, заявил НСН заслуженный работник культуры России, промоутер, советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий. Так он прокомментировал информацию о том, что индустрия концертов в России вышла на допандемийные показатели.

Продажи билетов выросли в 1,5 раза год к году в денежном выражении и на 24% — в натуральном. Такие предварительные итоги года РБК представили в компании МТС Live. Сопоставимую динамику фиксирует и билетный сервис Kassir.ru. По его данным, продажи билетов на концерты выросли более чем на 50% в денежном выражении и на 23% — в натуральном. Зубицкий обратил внимание, что многие артисты стали делать большие концерты, шоу.

«Практически на всех стадионах минувшим летом было большое количество концертов. Увеличилась популярность артистов, это обусловлено тем, что у зрителей есть большой интерес к ним – устали от всего, хочется отдохнуть. Могу сказать по нашей компании, у нас в этом году очень большое количество стадионных концертов, причем, не только в Москве и Санкт-Петербурге. Зарубежных артистов практически нет, но произошла замена, зритель с удовольствием ходит на наших, российских. Это здорово», - отметил собеседник НСН.

Эксперт также назвал наиболее популярные у зрителей жанры.

«Популярная музыка и рэп оказались больше всего востребованы. Баста, Macan собирают стадионы, поменьше исполнители собирают дворцы спорта. Со стороны поп-сферы - Билан, Крид, Асти, Zivert тоже собирали огромные стадионы», - уточнил Владимир Зубицкий.

Участники рынка отмечают, что на фоне увеличения количества выступающих артистов, качество некоторых шоу все еще остается не на должном уровне, однако в ближайшее время, ситуация должна исправиться.

Главными альбомами лета 2025 для молодежной аудитории стали новые работы рэпера Macan и Анны Асти, в топ песен попали многочисленные фиты, которые позволили зажечь новые имена. Как рассказали НСН представители ведущих стримингов, в числе лидеров также сумели удержаться Ay Yola и «Бонд с кнопкой», «залетевшие» в чарты на волне интереса к фолку.

Известные братья-иллюзионисты Сафроновы признались ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что черпают вдохновение для своих шоу из выступлений рок-звезд Сергея Шнурова и Гарика Сукачева.

