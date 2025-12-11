«Практически на всех стадионах минувшим летом было большое количество концертов. Увеличилась популярность артистов, это обусловлено тем, что у зрителей есть большой интерес к ним – устали от всего, хочется отдохнуть. Могу сказать по нашей компании, у нас в этом году очень большое количество стадионных концертов, причем, не только в Москве и Санкт-Петербурге. Зарубежных артистов практически нет, но произошла замена, зритель с удовольствием ходит на наших, российских. Это здорово», - отметил собеседник НСН.

Эксперт также назвал наиболее популярные у зрителей жанры.

«Популярная музыка и рэп оказались больше всего востребованы. Баста, Macan собирают стадионы, поменьше исполнители собирают дворцы спорта. Со стороны поп-сферы - Билан, Крид, Асти, Zivert тоже собирали огромные стадионы», - уточнил Владимир Зубицкий.

Участники рынка отмечают, что на фоне увеличения количества выступающих артистов, качество некоторых шоу все еще остается не на должном уровне, однако в ближайшее время, ситуация должна исправиться.