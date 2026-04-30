Мацуев, Башмет и эксперименты: Бутман объяснил, почему интерес к джазу растет

Все больше молодых и талантливых музыкантов приходит в джаз, приводя с собой новую аудиторию, рассказал НСН Игорь Бутман.

Интерес к джазу в последнее время вырос, о чем говорит появление молодых талантов, прирост аудитории, а также увеличение количества мероприятий, фестивалей и концертов, заявил в беседе с НСН народный артист России, худрук Московского джазового оркестра Игорь Бутман.

30 апреля отмечается Международный день джаза, в честь этого сервис «КИОН Музыка» поделился статистикой прослушиваний джазовых композиций с начала года. По данным приложения, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года пользователи слушали музыку этого жанра на 17% чаще. Бутман подтвердил, что интерес к джазу в последнее время действительно увеличивается.

«Я замечаю, что джазовая музыка сейчас собирает гораздо больше людей, больше фестивалей, концертов. Молодежь интересуется джазом. Я очень рад, что цифры такие хорошие. Увеличение на 17% не говорит, что весь мир теперь слушает джаз, но с другой стороны, в мире гораздо больше джазовой музыки. А еще радует, что это в России происходит, действительно есть большой интерес, много талантливых людей идут в это музыкальное направление. Музыканты серьезные экспериментируют с джазом, такие как Денис Мацуев, Иван Рудин с его оркестром, Юрий Башмет. А мы, Московский джазовый оркестр, делаем программы с симфоническими оркестрами. Люди на фестивалях классической музыки и на фестивалях искусств тоже приглашают артистов джаза. Все это говорит о том, что джазовая музыка действительно вновь обретает известность и популярность», — поделился музыкант.
Собеседник НСН подчеркнул, что в индустрию приходит много молодых людей: как артистов, так и аудитории. И эти процессы взаимосвязаны.

«И обучающихся стало больше, и музыкантов молодых все больше сейчас, действительно высокого класса, благодаря хорошему образованию и достаточно интенсивной джазовой жизни. Много фестивалей, много клубов . Ну и, конечно, растет молодежная аудитория благодаря тому, что молодых музыкантов много. Люди общаются между собой. Те, кто увлечен джазом, привлекают людей, не музыкантов, но интересующихся музыкой. Им легче прийти к какому-то жанру, когда его исполняют артисты-одногодки, близкие к ним, и они тянутся к хорошему», — сказал Бутман.

Также растет интерес аудитории к виниловым пластинкам. В прошлом году их продажи в России выросли на 15% по сравнению с 2024-м и на 32% по сравнению с 2023 годом, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
