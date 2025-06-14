«Люблю русских» и пельмени: В Москву приехал рэпер Lil Pump

К НАМ ПРИЕХАЛ…

13 июня в Москву прилетел американский рэпер Lil Pump. В столичном аэропорту его встретила толпа фанатов. Исполнитель направился в модный московский отель «The Carlton». Там уже находятся его коллеги по сцене — рэперы Smokepurpp и Offset.

Кадры приезда музыканта в один из самых дорогих отелей столицы показали «Известия». Согласно информации на официальном сайте гостиницы, ночь в ней стоит от 79 тысяч рублей за номер. До этого друг Lil Pump, другой американский рэпер, Канье Уэст во время прилета в Москву приезжал в отель на Манежной площади «Four Seasons», ночь в котором стоит от 85 тысяч рублей.