«Люблю русских» и пельмени: В Москву приехал рэпер Lil Pump
Один из его самых популярных хитов в России — песня «Gucci Gang».
Накануне в российскую столицу прибыл американский рэпер Lil Pump. 14 июня в Москве он совместно с другими музыкантами даст концерт в «МТС Live Холле».
К НАМ ПРИЕХАЛ…
13 июня в Москву прилетел американский рэпер Lil Pump. В столичном аэропорту его встретила толпа фанатов. Исполнитель направился в модный московский отель «The Carlton». Там уже находятся его коллеги по сцене — рэперы Smokepurpp и Offset.
Кадры приезда музыканта в один из самых дорогих отелей столицы показали «Известия». Согласно информации на официальном сайте гостиницы, ночь в ней стоит от 79 тысяч рублей за номер. До этого друг Lil Pump, другой американский рэпер, Канье Уэст во время прилета в Москву приезжал в отель на Манежной площади «Four Seasons», ночь в котором стоит от 85 тысяч рублей.
На кадрах видно, как большая команда исполнителя в сопровождении охраны прибыла к гостинице на Тверской улице в центре Москвы. Сам Lil Pump признался журналистам, что любит Россию.
«Я люблю русских», - сказал музыкант в ролике из аэропорта. Позже он опубликовал фото с флагом России и видом на Москву-Сити.
Это не первый визит Lil Pump в Москву. В предыдущий раз он прилетел в российскую столицу в 2017 году. Гендиректор «Say Agency» Анна Субчева рассказывала изданию «MSK1», что повторно выступить в Москве Lil Pump пригласил Offset.
«Lil Pump в России уже бывал, ему здесь очень нравится. Он из тех артистов, кто Россию очень сильно любит. Когда он узнал, что есть возможность приехать и выступить, он и руками, и ногами был за!» - добавила она.
Известно, что в райдер Lil Pump входит вода «Fiji» комнатной температуры и охлажденная кола, также обед для команды и много зубной нити. При этом, по словам Субчевой, рэпер не потребовал большого гонорара, а еще рассказал организаторам о своей любви к пельменям.
«Он попросил сделать ему какие-то необычные пельмени. Мы думаем из медвежатины или с крабом ему предложить», - поделилась она с изданием.
ПЕРЕНОС ВЫСТУПЛЕНИЯ
О том, что Lil Pump точно даст концерт в Москве, стало известно в мае. Стоимость билетов на выступление варьируется от 5 тысяч 900 рублей до 45 тысяч рублей. Судя по данным сервиса «Яндекс Афиша», в кассах все еще остаются нераспроданные билеты.
Выступление американских рэперов в российской столице переносилось несколько раз. Изначально они должны были дать концерт 18 апреля этого года, но потом его перенесли на 24 апреля. В итоге дата концерта была сдвинута на лето 2025 года. Он состоится 14 июня в «МТС Live Холле».
Lil Pump (настоящее имя — Газзи Фабия Гарсия) — американский рэпер и автор популярного в России хита «Gucci Gang». Музыкант также известен своей коллаборацией с такими артистами как Канье Уэст, Лил Уэйн и Lil Uzi Vert, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в интервью НСН заявил, что, если рэпер Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) приедет в Россию, чтобы дать концерт в Москве, организаторы мероприятия будут привлечены к ответственности, так как, по его словам, зарабатывание денег в РФ артистами, поддерживающими Украину, недопустимо.
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