Самый смелый: Кто из новых звезд замахнется на «Лужники» вслед за Дмитриенко
Ваня Дмитриенко не стал дожидаться от индустрии признания «стадионным артистом», по его стопам могут пойти Macan, Icegergert и другие рэперы, а Xolidayboy уже готовится к «Спартаку».
Взлет 20-летнего поп-исполнителя Вани Дмитриенко с вершин чартов до концертов на двух крупнейших стадионах страны связан с совокупностью факторов, объяснили в интервью НСН представители ведущих музыкальных стримингов, назвав также новых артистов, готовых замахнуться на стадионы.
Названный стримингами самым популярным артистом 2025 года Дмитриенко ранее заявил концерты в «Лужниках», вмещающих 75-тысяч зрителей, и на 68-тысячной «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Ранее самым молодым артистом, собравшим «Лужники», был Егор Крид, сделавший это в 2025 году в 30-летнем возрасте.
ФЕНОМЕН ДМИТРИЕНКО: «ШИРЕ СТРИМИНГА»
Главный редактор VK Музыки Сергей Мудрик заявил НСН, что его не удивил такой прогресс Дмитриенко.
«После двух собранных «Мегаспортов» (вмещает около 15 тысяч зрителей - прим. НСН) осенью, которые, в свою очередь, действительно продемонстрировали неожиданную востребованность артиста, этот шаг уже выглядел логичным. Вопрос был только в том, какие из стадионов будет попытка "взять" – в итоге выбрали самые большие. У исполнителя вполне есть шансы собрать площадки, я бы даже сказал, что по площадке в Москве не сомневаюсь, а по Питеру – чуть больше вопросов, но тоже вполне реально. Емкость рынка и спрос слушателей вполне позволяют артистам вырастать до таких площадок, но это должно быть подкреплено постоянными творческими успехами и ростом аудитории. Сначала до таких размеров выросли гранды вроде Басты, "Зверей" или Агутина, теперь дошла очередь и до более молодых артистов», - отметил он.
Со своей стороны, руководитель отдела маркетинга концертных площадок МТС Live Анна Сабадаж объяснила НСН, как Дмитриенко стал более масштабной фигурой, чем просто стриминговый артист.
«Популярность Вани Дмитриенко — это не случайность. У него сложился довольно редкий набор факторов. С одной стороны, огромная молодая аудитория, которая выросла вместе с его треками и активно живёт в соцсетях. С другой, он не остался "артистом одного хита", а за несколько лет собрал каталог треков, который люди действительно знают. Также важный момент — его знают не только по музыке, он постоянно мелькает в медиа, и за счёт этого становится фигурой шире, чем просто стриминговый артист. Он не просто поёт, а выстраивает вокруг себя шоу и историю. Он буквально продаёт эмоции через публичность, личные переживания и романтические линии. Отношения с Анной Пересильд, совместные треки, стихи, которые разлетаются на миллионы просмотров — всё это создаёт ощущение, что зритель наблюдает не просто за выступлением артиста, а за чьей-то жизнью в режиме реального времени. Он двигается в сторону более взрослого, эмоционально сложного артиста. И за счёт этого расширяет аудиторию: его начинают слушать не только подростки, но и более взрослая публика», - сказала Сабадаж.
Руководитель редакции музыкального сервиса Звук Влад Микеев указал НСН и на работу команды лейбла ZION Music.
«Успех Вани Дмитриенко вполне закономерен. За прошлый год он стал по-настоящему массовым артистом, а его треки стабильно держатся в топ-чартах сервисов. Я слежу за его ростом с 2022 года и вижу системную работу — как самого Вани, так и команды ZION Music. Уверен, что интерес к его музыке сохранится, ближайшим летом покорятся "Лужники", а потом и "Газпром Арена"», - прогнозирует Микеев.
КТО СЛЕДУЮЩИЙ: РЭПЕРЫ И XOLIDAYBOY
Следующим после Дмитриенко молодым артистом, который пойдет «брать» «Лужники», будет 24-летний рэпер Macan, который сейчас служит в армии, прогнозирует Сергей Мудрик. Он также указал на 24 –летнего рэпера Icegergert (Георгий Гергерт) и хип-хоп дуэт из Владикавказа Miyagi & Эндшпиль.
«Очевидно, что Macan, как вернется из армии, соберет эту площадку. Если Icegergert выпустит еще пару хитов, сравнимых с "Наследством", то вполне может претендовать на "Лужники". Если говорить о 30-40 тысячных стадионах, все, кто собирает, уже объявили концерты этим летом: Мот, Билан, Zivert. Кроме того, из героев стримингов точно могут собрать "Лужники" (и не одни) Miyagi & Эндшпиль, которые уже шесть лет не давали концертов. Но им это, кажется, просто не нужно», - отметил главред VK Музыки.
Влад Микеев назвал артистов, которые вполне могут замахнуться на стадионы поменьше.
«Если говорить об артистах, которые в этом или следующем году могут замахнуться на 30–40 тысяч зрителей, в первую очередь стоит отметить "Мою Мишель" и Feduk. По уровню живых выступлений и репертуару они давно готовы к большим площадкам. Также близки к этому формату Big Baby Tape, Мot и Sqwoz Bab: они уже выступают на большую аудиторию и уверен, что стадионные концерты для них –– вопрос времени. Среди молодых артистов до 25 лет, которые в перспективе могут замахнуться на "Лужники", я бы выделил passmurny, Мартина и Рушану. Отдельно отмечу Марго, мы всей редакцией держим за нее кулачки», - сказал руководитель редакции музыкального сервиса Звук.
Со своей стороны, Анна Сабадаж объяснила, почему Дмитриенко оказался смелее Macan и Anna Asti, которые уже несколько лет входят в число главных стриминговых звезд, но еще не претендовали на «Лужники».
«Его главная смелость в том, что он не стал ждать, пока индустрия сама признает его стадионным артистом. Дмитриенко сам это заявляет, и в этом смысле он сильно отличается, например, от Macan или даже Анны Асти, которые тоже собирают большие площадки, но идут к этому постепенно. Соберёт ли он такие площадки, вопрос открытый. "Газпром Арена" выглядит более реалистично, а вот "Лужники" — это уже проверка. О начале "смены поколений" говорить рано. Молодые не вытесняют зрелых артистов: Баста, Сергей Жуков и другие всё ещё собирают стадионы и делают это за счёт долгой эмоциональной связи с аудиторией. У молодых пока этого нет, но у них есть скорость и охват», - разъяснила руководитель отдела маркетинга концертных площадок МТС Live.
Эксперты индустрии, подводя специально для НСН итоги 2025 года, назвали самыми популярными стриминговыми артистами Ваня Дмитриенко и Anna Asti, а открытиями года - группу «Бонд с кнопкой» и рэпера Icegergert.
В 2026 году 45-летний Баста даст сразу три концерта в «Лужниках», 35-летняя Zivert заявила осенний концерт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, а 25-летний Xolidayboy в июне выступит на московской «Лукойл Арене» (домашний стадион «Спартака»), вмещающей 45 тысяч зрителей, отмечает «Радиоточка НСН».
