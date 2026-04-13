Взлет 20-летнего поп-исполнителя Вани Дмитриенко с вершин чартов до концертов на двух крупнейших стадионах страны связан с совокупностью факторов, объяснили в интервью НСН представители ведущих музыкальных стримингов, назвав также новых артистов, готовых замахнуться на стадионы.

Названный стримингами самым популярным артистом 2025 года Дмитриенко ранее заявил концерты в «Лужниках», вмещающих 75-тысяч зрителей, и на 68-тысячной «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Ранее самым молодым артистом, собравшим «Лужники», был Егор Крид, сделавший это в 2025 году в 30-летнем возрасте.