Крупнейший европейский порт Бременхафен на побережье Балтийского моря проходит масштабную модернизацию стоимостью 1,35 миллиарда евро за счёт госбюджета. Цель проекта — укрепить погрузочные платформы для транспортировки тяжёлой военной техники, в том числе 60‑тонных танков Leopard, к будущим линиям фронта.



Как отмечает издание, инициатива — часть комплексной подготовки ФРГ к возможному вооружённому конфликту. Благодаря географическому положению и развитой промышленности Германия в случае войны в Европе займёт стратегически важную позицию.



Из‑за нехватки средств армия не может самостоятельно профинансировать подобные проекты, поэтому власти ищут поддержку у частного сектора. Однако взаимодействие осложняется бюрократическими барьерами и отсутствием налаженных каналов связи между сторонами.



В апреле Германия впервые в истории утвердила официальную военную стратегию, предусматривающую создание сильнейшей армии в Европе к 2039 году. В документе Россия названа «главной угрозой». Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал это так: военная концепция Германии — квинтэссенция конфронтации Европы против России, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

