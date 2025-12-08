Американский певец Flo Rida - не только рэп-исполнитель, у него много поп-и R'n'B треков, поэтому ожидаются солдауты, рассказала НСН основатель и генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева.

Весной в Россию приедет Flo Rida (Трэмар Диллард - прим. НСН), сообщили ранее НСН в Say Agency. В столице у рэпера запланировано сразу два шоу: 8 и 9 марта 2026 года на «ЦСКА Арене». Далее он отправится в Краснодар, где выступит в «Баскет-Холле» 11 марта, а завершится тур концертом на «Сибирь-Арене» в Новосибирске 14 марта. В Москве и Новосибирске артист выступит на уникальной сцене с обзором 360°. Flo Rida известен альбомами 2008-2012 годов, после которых ничего не записывал. Субчева пояснила, почему решили привезти именно этого исполнителя.

«Flo Rida - артист мирового уровня, популярный во всём мире и по сей день, а мы хотим привозить в нашу страну именно таких артистов. Потому выбор пал на него. Переговоры длились порядка двух месяцев, мы с Flo Rida подстраивали его график под свободные даты на площадках в наших городах. Не привередлив, но райдер, что технический, что бытовой – внушительные. Мы ожидаем солдауты в каждом городе», - рассказала она.

Также Субчева раскрыла, какой аудитории будет интересен артист, который 13 лет не выпускал новых треков.

«Flo Rida - это не прям уж глубоко рэп-исполнитель, у него много R'n'B и поп-композиций, поэтому и аудитория у него широкая. Как и всегда - ожидаем всех», - подытожила она.

Напомним, что в апреле 2026 года должно состояться выступление и другого американского рэпера - French Montana (настоящее имя — Карим Харбуш). Так, говоря о переговорах с командой артиста, Субчева в беседе с НСН отметила, что они были быстрыми, так как у него хороший менеджер, а вся команда музыканта хорошо относится к России.

