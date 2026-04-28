Исследование: 65% россиян готовы ехать в другие города ради фестивалей и концертов

По данным опроса сервиса «Авито Путешествия», 65% россиян хотя бы иногда ездят в другие города ради фестивалей, концертов и крупных мероприятий. Среди них 11% путешествуют регулярно, 28% — периодически, 26% — от случая к случаю. Особенно активны молодые люди: 73% в возрасте 18-24 лет и 70% в группе 25-34 лет хотя бы иногда выезжают на события, причём каждый пятый из них делает это на постоянной основе.

Главные поводы для таких поездок — музыкальные фестивали и концерты (43%) и городские праздники (40%), ещё по 19% выбирают спортивные события и деловые мероприятия.

Почти половина путешественников (44%) при поездках на мероприятия предпочитают частное размещение — посуточные квартиры или апартаменты. Молодёжь 18-34 лет чаще выбирает такой вариант (37-38%), а также глэмпинги (6% в каждой возрастной группе). Старшие поколения (45-64 лет) отдают предпочтение отелям (49-52%), а глэмпинги и кемпинги в целом выбирают 5% опрошенных.

Ключевые критерии выбора жилья — цена (58%), комфорт (52%) и близость к месту мероприятия (46%). Молодёжь дополнительно обращает внимание на отзывы (32-40%) и возможность разместиться большой компанией (11-17%).

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал НСН, что доля событийного туризма на рынке действительно выросла, люди ездят на крупные спортивные события и концерты мировых звезд в ОАЭ, Турцию, Саудовскую Аравию и Египет, при этом бронировать поездки под ключ через туроператоров удобнее, чем самостоятельно.

ФОТО: НСН/Александрова Анастасия
