СКАНДАЛЫ, ПЕРЕСТАНОВКИ И ДОРОГА МОЛОДЫМ

Не обошлось в уходящем году и без скандалов и перестановок. Закулисье некоторых театров в этом году обернулось даже уголовным преследованием.

В 2025 году Владимиру Кехману, который занимал посты генерального директора МХАТа им. Горького и худрука Михайловского театра, предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере. В сентябре 2025 года его сняли с должности гендиректора МХАТа им. Горького.

В конце октября стало известно, что новым генеральным директором МХАТа назначена Елена Булукова, с 2021 года являющаяся директором Театра кукол имени Образцова.

Елене Булуковой на посту гендиректора МХАТа понадобится не менее года, чтобы разобраться с проблемами театра, заявил в интервью НСН директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

«Я понимаю, насколько сложной будет у нее задача – прийти в театр, где все разорено, ремонты не доделаны, неизвестно, где деньги, как сейчас все это доделывать. И репертуара фактически нет, за исключением двух-трех названий, плюс полная растерянность в труппе. Булуковой потребуется не меньше года, чтобы с этим разобраться. Там ремонт надо закончить, там даже сцены нет, на ней стоят леса», - рассказал он.

Владимир Кехман занимал пост гендиректора МХАТа с октября 2021 года. Летом 2025-го вокруг него вспыхнул громкий скандал с обысками, задержаниями и уголовным делом о растратах. В числе его потенциальных преемников называли Эдуарда Боякова, Захара Прилепина, а также выдвигалась версия о возможном объединении МХАТа имени Горького с МХТ имени Чехова.

МХАТ имени Горького никак не может выйти из смутных времен после распада единого МХАТа в 1987 году на «чеховский» и «горьковский», а точнее «доронинский». Глава МХАТа Татьяна Доронина с 2018 года занимает пост президента, худрука в театре нет, а с Кехманом случилось то, что случилось. Ради МХАТа новый директор Булукова оставила работу в Театре кукол.

При этом экс-худрук МХАТа Эдуард Бояков получил вдобавок к своему «Новому театру» пост художественного руководителя Театра на Малой Ордынке, который занимал Евгений Герасимов.

Евгений Герасимов выразил надежду, что это новый виток в развитии дорогого ему театра.

«Захотели сделать, чтобы театр развивался в определенном направлении, пожалуйста. Сегодня он обрел реальное театральное лицо, мы многое сделали. Значит, это новая ступень развития театра. Вероятнее всего, туда будут вложены приличные деньги. Я только радуюсь за труппу. Пока в Театре на Ордынке идут мои пьесы, в которых я играю, конечно, я буду играть, если это будет нужно театру и художественному руководителю. Как же я могу бросить зрителя и театр, в который я очень много вложил? Я люблю этот театр, люблю труппу», - сказал он НСН.

Герасимов переходит на общественную и управленческую работу в Театр сатиры. Он передаст туда часть своих постановок.

Также в этом году театровед, профессор, заслуженный деятель искусств РСФСР, отец министра культуры России Борис Любимов оставил должность ректора Высшего театрального училища имени Щепкина после 18 лет «службы». Он рассказал НСН, как принял это решение.

В Минкультуры РФ сообщили, что и.о. ректора этого вуза назначен Антон Лещинский, при этом в Щепкинском училище ввели должность президента, на которую и перешел Любимов.

«Я отработал в Щепкинском училище ректором 18 лет, это абсолютный рекорд в его истории. Поэтому, сколько можно? Рано или поздно надо дать возможность вести училище дальше людям более молодым, но уже зрелым, находящимся в расцвете сил. Я же в силу своего опыта и своих знаний буду всегда помогать движению Щепкинского училища. Если хватит сил, здоровья и энергии, то, конечно, я продолжу заниматься театральной деятельностью. Я являюсь президентом Щепкинского училища, преподаю в ГИТИСе, работаю в Малом театре, поэтому возможности фронта работ достаточно большие», - отметил он.

Дорога молодым открылась и в театре «На Покровке». Летом художественным руководителем московского театра «На Покровке» стал 37-летний Дмитрий Бикбаев. До этого он руководил театральной площадкой в Новом Манеже «Арт-платформа», а в 2000-х годах был одним из солистов группы "БИС". Руководство этой площадкой он также продолжит.

Дмитрий Бикбаев уже смог «оживить» площадку в Новом Манеже, у него есть все шансы преобразить и театр «На Покровке» в молодой, энергичный, современный, заявила НСН театральный критик Ольга Галахова.

«Как режиссеру ему еще предстоит освоить эту профессию, которую люди осваивают всю жизнь. Ему еще предстоит выработать свой стиль, взгляд, мировоззрение. Это человек, который сам очень много работает и даст возможность работать другим - это очень важное качество руководителя. Ну а что мы слышали о «Покровке» в последние годы, когда оттуда ушел Арцибашев? Да ничего! И хуже уже не будет. Надо не ждать сумасшедшего взлета, что там расцветут все цветы театрального искусства. Но есть надежда, что это будет молодой, энергичный, современный театр», - считает театральный критик.

Но начался год с «чехарды» в «Ленкоме». Вспомним, чем закончилось это необычное театральное противостояние.

Самой громкой новостью в январе 2025 года стали перестановки в руководстве московского театра «Ленком Марка Захарова», которому предшествовала заочная пикировка Народных артистов Дмитрия Певцова и Александры Захаровой с директором театра Марком Варшавером.

Актер и депутат Певцов и дочь Марка Захарова публично заявили, что им указали в «Ленкоме» на дверь, Варшавер попытался оправдаться, но это ему не помогло. В том же месяце стало известно, что новым художественным руководителем театра назначили Владимира Панкова, директором «Ленкома» стал глава «Театра на Юго-Западе» Дмитрий Берестов, а Варшавер был переведен на номинальную должность президента театра.

Скандал с Дмитрием Певцовым стал последней каплей для «смещения» Марка Варшавера с должности руководителя «Ленкома», он допускал кадровые ошибки, а уровень спектаклей давно не соответствовал амбициям театра, заявила НСН театральный критик Ольга Галахова. Галахова подчеркнула, что Панкова давно рекомендовали на должность худрука «Ленкома», теперь от театра ждут не скандалов, а выдающихся спектаклей.