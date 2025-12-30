Скандалы, «уголовка» и безумные цены: Главные итоги года театрального закулисья
Критики бьют тревогу, что театр из-за высоких цен становится роскошью и «игрушкой для богатых господ», но руководители культурных учреждений уверяют, что это вынужденные меры. С какими еще вызовами сталкиваются театры за кулисами – в материале НСН.
Конец года традиционно проходит на фоне ажиотажного «Щелкунчика» и подведения итогов. Театры не уходят на январские каникулы, а предлагают зрителям свои уже полюбившиеся хиты и резонансные новинки.
Несмотря на все нюансы 2025 года, руководители самых культурных учреждений страны отчитались о полных залах и большом количестве премьер. В материале НСН подводим театральные итоги года: цены на билеты, кадровые перестановки, патриотический театр и скандалы… Чем запомнится этот год заядлым театралам и тем, кто не до конца понимает, чем отличается партер от амфитеатра?
ЩЕЛКУНЧИК, АЖИОТАЖ И ЦЕНЫ
Новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре традиционно стал самой обсуждаемой театральной темой под конец года. Кто-то пытался урвать свой билет на культовое мероприятие, кто-то – жаловался на цены и несправедливость.
Билеты на спектакль на Исторической сцене поступили в продажу 2 декабря в 10:00 мск. В этом году приобрести билеты можно было только на официальном сайте, также была продлена схема «аукциона». Принять участие в нем могут физические и юридические лица, им следовало заранее подать заявку согласно графику торгов. Все билеты на декабрьские представления балета «Щелкунчик» в Большом театре были полностью распроданы уже 5 декабря. Например, комплект из четырех билетов на спектакль 28 декабря ушел с молотка за 660 тысяч рублей, что более чем в три раза превысило стартовую цену.
Билеты на «Щелкунчика» в Большом уже продавали на аукционах в 2024 году, тогда в ходе торгов ставка за комплект из четырех билетов достигала 1,2 млн рублей.
При этом «обычная» стоимость билетов на балет "Щелкунчик" не изменилась с прошлого года, максимально она составляет 50 тысяч рублей за место в партере, сообщила администратор-кассир службы продаж Большого театра Светлана Малышева.
«Есть специальные категории билетов для людей возраста 60+, ветеранов боевых действий, молодежи в возрасте от 14 до 22 лет - у этих социальных слоев населения есть возможность посетить Большой театр, в частности балет "Щелкунчик", по специальной цене», - добавила она в беседе с журналистами.
«Щелкунчик» в Большом — это эксклюзив, поэтому повышенная цена билетов устанавливается справедливо, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, передает «Лента.ру».
«Если же говорить конкретно о данном спектакле, то во всем мире существуют эксклюзивные вещи. "Щелкунчик", безусловно, относится к одной из них. Театр максимально делает доступным приобретение билетов. Все билеты продаются только на сайте. У всех одинаковые возможности зайти на сайт и приобрести билет. Я понимаю, что это ажиотажная история и нужно просто успевать», - рассказал он.
При этом «жалобы» поступают и на цены других спектаклей.
Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в беседе с НСН назвал посещение театра дорогим удовольствием, сравнив это с черной икрой.
«Станиславский придумал Московский художественный театр общедоступным, чтобы там были минимальные цены на билеты, 20-30 копеек. Любой человек разве может его посетить сейчас? Это дорогое удовольствие, на уровне черной икры», - отметил он.
Цены на билеты в московские театры порой достигают неприличных 50 тысяч рублей, однако, несмотря на это, в театры приходит огромное количество молодежи. Об этом НСН заявил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
«Считаю такие цены на билеты в московские театры неприличными. Цены определяет рынок, спрос, известные артисты. Перед всеми государственными учреждениями ставится задача — зарабатывать как можно больше. Вместе с тем я бы не сказал, что молодежь не ходит в театры. В нашем театре прекрасно работает “Пушкинская карта”, и по ней каждый вечер я вижу в театре огромное количество молодых людей. Этот федеральный проект делает очень большое дело. Но в “Пушкинской карте” номинал на человека на год — 5000 рублей. Если билет стоит 15000 рублей, то, конечно, на спектакль не попадет ни один ребенок», — сказал Крок.
Он также пожаловался, что мошенники на разных сайтах-зеркалах театра продают билеты на их спектакли с тройной-четверной наценкой, однако никто с этим законодательно не борется.
«Популярные театры очень часто сталкиваются с мошенничеством. Если доверчивые люди хотят пойти в театр, им даже в голову не приходит, что на том конце провода мошенники. Уже давным-давно пора законодательно принять меры для уголовной ответственности за это и в досудебном порядке блокировать все эти сайты-зеркала, аккаунты в различных соцсетях, где билеты нашего Вахтанговского театра продают за три-четыре цены. Билет стоит четыре тысячи, а его продают за 20 тысяч. Если на официальном сайте покупаешь, то, конечно, все данные покупателей защищены», - отметил он.
Для борьбы с мошенниками и перекупщиками в Москве в марте ввели именные билеты на театральные спектакли и некоторые концерты. Положительным эффектом стала возможность покупки билетов по официальным ценам на популярные спектакли. При этом театрам и зрителям пришлось перестроиться на новый формат работы.
Сами театры тоже принимают все необходимые меры для борьбы с массовой скупкой билетов для последующей перепродажи. Но иногда во имя добра также приходится повышать цены. Так, например, худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский объяснил билеты на постановку «Кабала святош» за 70 тысяч рублей целенаправленной ценовой политикой, которая не позволяет зарабатывать на билетах спекулянтам.
«Просто, если мы поведем другую ценовую политику, то обязательно найдутся люди, которые захотят на этом заработать. Мы знаем, как они называются. И, мне кажется, что не совсем правильно дать возможность заработать людям, которые вообще не принимали никакого участия в создании этого спектакля», — сказал он РБК, пошутив, что МХТ «все равно не переплюнет» цены на «Щелкунчик».
Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок в ответ на это подчеркнул, что у него в театре таких цен нет. По его мнению, театр должен оставаться доступным, а не «впадать в безумие».
Высокие цены на билеты в театр действительно помогают бороться со спекулянтами, однако не стоит забывать и о тех зрителях, которые тянутся к искусству, но не могут позволить себе заплатить 70 тысяч рублей за билет. Об этом НСН заявила театральный критик Ольга Галахова.
«Театр вправе самостоятельно назначать цену. Высокая цена на билет — это гарантия того, что не будет спекуляции. Однако напомню, что во времена Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко МХТ на протяжении года назывался общедоступным театром, были специальные цены для студенчества и гимназистов. Считаю, что должны быть и льготные цены для людей, интересующихся искусством, театром, которые не могут позволить себе покупать билеты по 70 тысяч», - отметила она.
При этом актер, депутат Госдумы Дмитрий Певцов высказал мнение, что театры вправе устанавливать любую стоимость билетов, если на них есть спрос, передает ТАСС.
Народный артист России, ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев в беседе с НСН согласился, что все зависит от спроса, но указал на нравственную сторону вопроса.
«Театр сам назначает цены в зависимости от того, как у него продаются спектакли. Если он не пользуется большим спросом, то и цены на него гораздо меньше, а если спрос большой, то и билеты дороже. От этого экономического закона никуда не денешься. Что касается стоимости, то здесь уже зависит от нравственной основы самого театра. Станиславский когда-то, создавая свой художественный театр, назвал его общедоступным. Он понимал, что цены должны быть такие, чтобы мог попасть туда любой человек. Я считаю, что любой театр должен этим быть обеспокоен, потому что не всегда покупательная способность человека соответствует его интеллектуальному уровню. Почему-то чаще бывает наоборот», - заключил он.
Князев признался, что сам не решился бы пойти на спектакль по завышенным ценам.
Театральный критик Юлия Клейман в беседе с НСН назвала высокие цены главным «итогом» театрального года.
«Столичные театры стремительно повышают цены на билеты - и потолка не видно. Таким образом, зрители, если они не работают в крупных коммерческих компаниях, а, например, являются бюджетниками или студентами, зачастую просто не могут попасть на спектакли в такие театры. Учитывая государственное финансирование театров, цены выше пяти тысяч рублей кажутся неприемлемыми. Например, во Франции и в Германии театры не имеют права задирать цены, если у них есть господдержка. Цены выше 100 евро на драматические спектакли в этих странах встретить трудно, а в России мы видимы билеты и за 10, и за 20, и за 30 тысяч . То есть, очевидная тенденция сегодня: театр как роскошь, как игрушка для богатых господ. Что тут хорошего? Ничего», - подытожила она.
СКАНДАЛЫ, ПЕРЕСТАНОВКИ И ДОРОГА МОЛОДЫМ
Не обошлось в уходящем году и без скандалов и перестановок. Закулисье некоторых театров в этом году обернулось даже уголовным преследованием.
В 2025 году Владимиру Кехману, который занимал посты генерального директора МХАТа им. Горького и худрука Михайловского театра, предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере. В сентябре 2025 года его сняли с должности гендиректора МХАТа им. Горького.
В конце октября стало известно, что новым генеральным директором МХАТа назначена Елена Булукова, с 2021 года являющаяся директором Театра кукол имени Образцова.
Елене Булуковой на посту гендиректора МХАТа понадобится не менее года, чтобы разобраться с проблемами театра, заявил в интервью НСН директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.
«Я понимаю, насколько сложной будет у нее задача – прийти в театр, где все разорено, ремонты не доделаны, неизвестно, где деньги, как сейчас все это доделывать. И репертуара фактически нет, за исключением двух-трех названий, плюс полная растерянность в труппе. Булуковой потребуется не меньше года, чтобы с этим разобраться. Там ремонт надо закончить, там даже сцены нет, на ней стоят леса», - рассказал он.
Владимир Кехман занимал пост гендиректора МХАТа с октября 2021 года. Летом 2025-го вокруг него вспыхнул громкий скандал с обысками, задержаниями и уголовным делом о растратах. В числе его потенциальных преемников называли Эдуарда Боякова, Захара Прилепина, а также выдвигалась версия о возможном объединении МХАТа имени Горького с МХТ имени Чехова.
МХАТ имени Горького никак не может выйти из смутных времен после распада единого МХАТа в 1987 году на «чеховский» и «горьковский», а точнее «доронинский». Глава МХАТа Татьяна Доронина с 2018 года занимает пост президента, худрука в театре нет, а с Кехманом случилось то, что случилось. Ради МХАТа новый директор Булукова оставила работу в Театре кукол.
При этом экс-худрук МХАТа Эдуард Бояков получил вдобавок к своему «Новому театру» пост художественного руководителя Театра на Малой Ордынке, который занимал Евгений Герасимов.
Евгений Герасимов выразил надежду, что это новый виток в развитии дорогого ему театра.
«Захотели сделать, чтобы театр развивался в определенном направлении, пожалуйста. Сегодня он обрел реальное театральное лицо, мы многое сделали. Значит, это новая ступень развития театра. Вероятнее всего, туда будут вложены приличные деньги. Я только радуюсь за труппу. Пока в Театре на Ордынке идут мои пьесы, в которых я играю, конечно, я буду играть, если это будет нужно театру и художественному руководителю. Как же я могу бросить зрителя и театр, в который я очень много вложил? Я люблю этот театр, люблю труппу», - сказал он НСН.
Герасимов переходит на общественную и управленческую работу в Театр сатиры. Он передаст туда часть своих постановок.
Также в этом году театровед, профессор, заслуженный деятель искусств РСФСР, отец министра культуры России Борис Любимов оставил должность ректора Высшего театрального училища имени Щепкина после 18 лет «службы». Он рассказал НСН, как принял это решение.
В Минкультуры РФ сообщили, что и.о. ректора этого вуза назначен Антон Лещинский, при этом в Щепкинском училище ввели должность президента, на которую и перешел Любимов.
«Я отработал в Щепкинском училище ректором 18 лет, это абсолютный рекорд в его истории. Поэтому, сколько можно? Рано или поздно надо дать возможность вести училище дальше людям более молодым, но уже зрелым, находящимся в расцвете сил. Я же в силу своего опыта и своих знаний буду всегда помогать движению Щепкинского училища. Если хватит сил, здоровья и энергии, то, конечно, я продолжу заниматься театральной деятельностью. Я являюсь президентом Щепкинского училища, преподаю в ГИТИСе, работаю в Малом театре, поэтому возможности фронта работ достаточно большие», - отметил он.
Дорога молодым открылась и в театре «На Покровке». Летом художественным руководителем московского театра «На Покровке» стал 37-летний Дмитрий Бикбаев. До этого он руководил театральной площадкой в Новом Манеже «Арт-платформа», а в 2000-х годах был одним из солистов группы "БИС". Руководство этой площадкой он также продолжит.
Дмитрий Бикбаев уже смог «оживить» площадку в Новом Манеже, у него есть все шансы преобразить и театр «На Покровке» в молодой, энергичный, современный, заявила НСН театральный критик Ольга Галахова.
«Как режиссеру ему еще предстоит освоить эту профессию, которую люди осваивают всю жизнь. Ему еще предстоит выработать свой стиль, взгляд, мировоззрение. Это человек, который сам очень много работает и даст возможность работать другим - это очень важное качество руководителя. Ну а что мы слышали о «Покровке» в последние годы, когда оттуда ушел Арцибашев? Да ничего! И хуже уже не будет. Надо не ждать сумасшедшего взлета, что там расцветут все цветы театрального искусства. Но есть надежда, что это будет молодой, энергичный, современный театр», - считает театральный критик.
Но начался год с «чехарды» в «Ленкоме». Вспомним, чем закончилось это необычное театральное противостояние.
Самой громкой новостью в январе 2025 года стали перестановки в руководстве московского театра «Ленком Марка Захарова», которому предшествовала заочная пикировка Народных артистов Дмитрия Певцова и Александры Захаровой с директором театра Марком Варшавером.
Актер и депутат Певцов и дочь Марка Захарова публично заявили, что им указали в «Ленкоме» на дверь, Варшавер попытался оправдаться, но это ему не помогло. В том же месяце стало известно, что новым художественным руководителем театра назначили Владимира Панкова, директором «Ленкома» стал глава «Театра на Юго-Западе» Дмитрий Берестов, а Варшавер был переведен на номинальную должность президента театра.
Скандал с Дмитрием Певцовым стал последней каплей для «смещения» Марка Варшавера с должности руководителя «Ленкома», он допускал кадровые ошибки, а уровень спектаклей давно не соответствовал амбициям театра, заявила НСН театральный критик Ольга Галахова. Галахова подчеркнула, что Панкова давно рекомендовали на должность худрука «Ленкома», теперь от театра ждут не скандалов, а выдающихся спектаклей.
Под конец года директор театра «Ленком Марка Захарова» Дмитрий Берестов в интервью НСН рассказал о взаимодействии с худруком Владимиром Панковым, о планах и вызовах театра.
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
В 2025 году российский президент Владимир Путин поручил создать в Москве новый театр. Он должен будет продвигать современную драматургию «патриотической направленности». С просьбой к главе государства обратился писатель Захар Прилепин.
«Во все времена русский театр был не только хранителем традиций, но и местом непосредственной реакции на самые болезненные, самые злободневные темы. Сегодня у нас не все так просто, и театр львиную долю времени посвящает осмыслению прошлого», — заявил он.
Глава государства тогда отметил, что впервые слышит о сложностях с постановками.
«Если чего-то не хватает, то надо здесь посмотреть, что сделать для того, чтобы все функционировало должным образом. Я попрошу, конечно, коллег, они меня слышат, присутствуют тоже на нашем мероприятии, попрошу тогда на это отреагировать», — сказал президент.
После того, как министр культуры РФ Ольга Любимова заявила на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что Прилепин может возглавить театр, который поручил создать президент России после соответствующей просьбы все того же Прилепина, мнения театральной общественности на счет его перспектив разделились.
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский в беседе с НСН выразил надежду на то, что Прилепин сможет использовать весь свой писательский опыт.
«Что касается будущего репертуара, насколько я знаю, сегодня все произведения Прилепина, выходя на сцену, проходят стадию инсценировки. "Женщины Есенина" — это инсценировка Елены Исаевой по книге Захара Прилепина. До этого группа "25/17" принимала участие в создании спектакля по "Обители", там тоже была инсценировка. Я не помню, чтобы он выступал сам, как драматург, поэтому в данном случае он выступает именно, как художественный руководитель, а авторы могут быть самые разные», - отметил он.
При этом театральный критик Ольга Галахова обратила внимание на другие нюансы такого исполнения задачи от президента.
«Есть опасность для патриотического театра Прилепина скатиться в казенный патриотизм. Руководить театром без опыта - это большое испытание. При этом театры, которые рождаются сверху, редко доказывают свою жизнеспособность. Вы думаете, у Прилепина получится? Не знаю. Посмотрим, кто из режиссеров будет им приглашен, какое финансирование предполагается, будет ли штат актеров и кто именно в него войдет? Тогда что-то более определенное можно будет сказать», - добавила она.
В обществе сейчас есть запрос на актуальные постановки по произведениям патриотичных писателей, так как люди жалуются, что где-то до сих пор идет репертуар релокантов. Об этом НСН рассказал вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько.
Сегодня театры испытывают потребность в злободневных пьесах современных авторов, в связи с чем Малый театр, например, даже проводит конкурс современной пьесы среди драматургов. Об этом в беседе с НСН рассказал главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский.
«Пьесы по современным авторам все равно появляются. Не думаю, что кто-то чего–то боится. Назрела необходимость в драматургии, посвящённой сегодняшнему дню: специальной военной операции и теме простого современного человека. Важно, чтобы тут было сочетание правдивости и при этом художественности. Поэтому у меня нет сомнений, что новые пьесы будут появляться. Я позитивно настроен в этом плане», - рассказал он.
К концу 2025 года судьба патриотического театра пока до конца не прояснилась.
