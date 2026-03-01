Трамп: Верховный лидер Ирана убит

Американский лидер Дональд Трамп заявил в Truth Social, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб.

СМИ: США рассматривают вариант ликвидации аятоллы Хаменеи и его сына

Это произошло в результате американо-израильской военной операции. «Хаменеи <...> мертв», — указал президент США. Никаких деталей он не привел.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху говорил, что резиденция Хаменеи разрушена и «есть много признаков» гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

