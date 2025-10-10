Мхатовская многоходовка: Зачем Боякову второй театр
Театр на Малой Ордынке перекочевал под крыло Эдуарда Боякова, отказавшегося брать туда Захара Прилепина, вошедшего в президентский Совет по культуре вместе с «тремя богатырями» российского театра.
Ордынка вместо МХАТа: С Бояковым, без Прилепина
Вслед за первой громкой отставкой грянула первая в новом театральном сезоне кадровая многоходовка, участниками которой стали Эдуард Бояков и Евгений Герасимов, но пока не стал Захар Прилепин.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин и худрук Театра Сатиры Евгений Герасимов обсудили будущее Театра на Малой Ордынке, театральный критик Ольга Галахова оценила состав президентского Совете по культуре, а ее коллега из Санкт-Петербурга Николай Песочинский объяснил, зачем «культурной столице» новая театральная премия.
Не успела театральная общественность переварить увольнение из МХАТа Владимира Кехмана, как московские власти удивили всех новыми кадровыми перестановками.
Экс-худрук МХАТа Эдуард Бояков получил вдобавок к своему «Новому театру» вовсе не остающееся вакантным место Кехмана, а пост художественного руководителя Театра на Малой Ордынке, который занимал Евгений Герасимов.
«Театр Луны» (прежнее название Театра на Малой Ордынке) был практически родным для Герасимова. Его однокурсник Сергей Проханов основал этот театр, делегировав другу художественное руководство в 2022 году. В июне 2024-го Герасимов стал еще и худруком Театра Сатиры, но после года совместительства остался «с Сатирой, но без Ордынки».
Евгений Герасимов выразил надежду, что это новый виток в развитии дорогого ему театра.
Е.ГЕРАСИМОВ: «Захотели сделать, чтобы театр развивался в определенном направлении, пожалуйста. Сегодня он обрел реальное театральное лицо, мы многое сделали. Значит, это новая ступень развития театра. Вероятнее всего, туда будут вложены приличные деньги. Я только радуюсь за труппу. Пока в Театре на Ордынке идут мои пьесы, в которых я играю, конечно, я буду играть, если это будет нужно театру и художественному руководителю. Как же я могу бросить зрителя и театр, в который я очень много вложил? Я люблю этот театр, люблю труппу»
М.СИНТИН: «У Боякова уже был негативный опыт назначения на должность художественного руководителя. На посту худрука МХАТа имени Горького он запомнился тем, что предлагал переформатировать большую сцену театра для постановок мюзиклов, а также приглашением Ольги Бузовой на одну из ролей в своей постановке. Сцена «Театра на Малой Ордынке» для мюзиклов не подходит. Каким образом он предложит её использовать, пока остается загадкой».
СМИ писали, что после перестановок в Театре на Малой Ордынке в его здании может разместиться новый театр патриотической драматургии, однако с ним связывают имя Захара Прилепина, а Бояков уже заявил, что видит Прилепина, как интересного автора, но не в качестве сотрудника театра.
М.СИНТИН: «Почему в центре новых назначений в театры Москвы остаются все те же люди? Почему бы не начать передавать театры режиссерам, которые доказали свою состоятельность? Есть же Женовач, Шерешевский, Наставшев, Азаров, Сафонов, Федоров, Рощин, Галимов и так далее».
Три богатыря и один писатель
Российский лидер Владимир Путин на днях определил состав Совета при президенте по культуре. В его состав вошли три представителя драматических театров – Владимир Машков, совмещающий посты главы Союза театральных деятелей (СТД) и художественного руководителя Театра Олега Табакова и театра «Современник», худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский и худрук Театра наций Евгений Миронов.
Театральный критик Ольга Галахова отметила, что все они прекрасные артисты, заработавшие себе имя до каких-либо назначений. При этом она посетовала, что в президентском совете не оказалось театральных режиссеров.
О.ГАЛАХОВА: «Прежде всего, Хабенский, Миронов и Машков - это три замечательных артиста, которые заработали свой авторитет и свою славу до того, как их стали куда-то назначать. Как руководители театров они идут верной дорогой, репертуар каждого театра вызывает интерес. У меня возникает другой вопрос: почему в этом списке нет ни одного театрального режиссера? ХХ век истории русского театра – это, прежде всего, история великой режиссуры. И как бы мы куда ни прыгали, художественных результатов театры достигают, если во главе стоит талантливый режиссер. Мне кажется, что в этом списке не хватает тех, кто представлял бы режиссерский цех».
М.СИНТИН: «Режиссеры сейчас у нас не в почете, но именно представители этой профессии внесли самую существенную роль в развитие и становление русского театра, русской театральной школы. Театр развивается и живет только тогда, когда во главе стоит талантливый режиссер. Он задает художественные ориентиры и направления развития, подбирает актеров в соответствии с тем курсом, которым следует театр».
Кстати, в состав Совета при президенте помимо «трех богатырей» российского театра вошел и писатель Евгений Прилепин, более известный как Захар. При этом вопрос о патриотическом театре, который поручил создать Путин после соответствующей просьбы Прилепина, пока остается открытым.
«Зерно» вместо «Софита»
На фоне дискуссий вокруг развития крупнейших театральных премий страны «Золотая маска» и «Звезда театрала» в Санкт-Петербурге появилась новая премия.
«Петербургский театральный журнал» учредил премию под названием «Золотое зерно». Ее первых лауреатов выбрали по итогам просмотра 105 премьер петербургских театров сезона 2024-2025. Победителей определило открытое голосование. В итоге символические «золотые зерна» на булавке получили восемь постановок и восемь актеров.
В их числе оказались спектакли «Три» Петра Шерешевского (на фото), «Еще один Карл» Дмитрия Крестьянкина и «Превращение» Романа Габриа, о которых писала «Вешалка Синтина».
Театральный критик Николай Песочинский объяснил, зачем новая премия Петербургу, где уже есть «Золотой софит».
Н.ПЕСОЧИНСКИЙ: «Сейчас произошло довольно много изменений в системе премий. Поменялась идеология «Золотой Маски» и сама премия явно поменялась, там другое жюри, другие критерии. Любые премии возникают для того, чтобы была возможность обращать внимание на спектакли, на которые другие внимания не обращают. В Петербурге давно существует театральная премия «Золотой Софит» со своими критериями отбора постановок. Ее можно назвать коммерческой и слишком институциональной, потому что голосуют за спектакли в итоге люди, которые эти спектакли никогда не видели. В этом отношении премия «Петербургского театрального журнала» предлагает оценивать спектакли с учетом профессионального взгляда. Жюри этой премии действительно смотрит десятки спектаклей. В него входят профессиональные люди, имеющие образование в области театра. В основном это профессиональные театральные критики».
М.СИНТИН: «Потребность в создании независимой театральной премии появилась после изменений, которые произошли с «Золотой Маской». По сути, в стране не осталось театральных премий, которые бы учитывали мнение независимых театральных критиков. Существующая в Петербурге много лет премия «Золотой Софит» уже давно превратилась в «премию театрального начальства». В «Петербургском театральном журнале» решили исправить ситуацию».
