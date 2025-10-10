1

Вслед за первой громкой отставкой грянула первая в новом театральном сезоне кадровая многоходовка, участниками которой стали Эдуард Бояков и Евгений Герасимов, но пока не стал Захар Прилепин.

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин и худрук Театра Сатиры Евгений Герасимов обсудили будущее Театра на Малой Ордынке, театральный критик Ольга Галахова оценила состав президентского Совете по культуре, а ее коллега из Санкт-Петербурга Николай Песочинский объяснил, зачем «культурной столице» новая театральная премия.

***

Не успела театральная общественность переварить увольнение из МХАТа Владимира Кехмана, как московские власти удивили всех новыми кадровыми перестановками.

Экс-худрук МХАТа Эдуард Бояков получил вдобавок к своему «Новому театру» вовсе не остающееся вакантным место Кехмана, а пост художественного руководителя Театра на Малой Ордынке, который занимал Евгений Герасимов.

«Театр Луны» (прежнее название Театра на Малой Ордынке) был практически родным для Герасимова. Его однокурсник Сергей Проханов основал этот театр, делегировав другу художественное руководство в 2022 году. В июне 2024-го Герасимов стал еще и худруком Театра Сатиры, но после года совместительства остался «с Сатирой, но без Ордынки».

Евгений Герасимов выразил надежду, что это новый виток в развитии дорогого ему театра.

Е.ГЕРАСИМОВ: «Захотели сделать, чтобы театр развивался в определенном направлении, пожалуйста. Сегодня он обрел реальное театральное лицо, мы многое сделали. Значит, это новая ступень развития театра. Вероятнее всего, туда будут вложены приличные деньги. Я только радуюсь за труппу. Пока в Театре на Ордынке идут мои пьесы, в которых я играю, конечно, я буду играть, если это будет нужно театру и художественному руководителю. Как же я могу бросить зрителя и театр, в который я очень много вложил? Я люблю этот театр, люблю труппу»

М.СИНТИН: «У Боякова уже был негативный опыт назначения на должность художественного руководителя. На посту худрука МХАТа имени Горького он запомнился тем, что предлагал переформатировать большую сцену театра для постановок мюзиклов, а также приглашением Ольги Бузовой на одну из ролей в своей постановке. Сцена «Театра на Малой Ордынке» для мюзиклов не подходит. Каким образом он предложит её использовать, пока остается загадкой».

СМИ писали, что после перестановок в Театре на Малой Ордынке в его здании может разместиться новый театр патриотической драматургии, однако с ним связывают имя Захара Прилепина, а Бояков уже заявил, что видит Прилепина, как интересного автора, но не в качестве сотрудника театра.

М.СИНТИН: «Почему в центре новых назначений в театры Москвы остаются все те же люди? Почему бы не начать передавать театры режиссерам, которые доказали свою состоятельность? Есть же Женовач, Шерешевский, Наставшев, Азаров, Сафонов, Федоров, Рощин, Галимов и так далее».

