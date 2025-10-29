«Не медом намазано!»: Что ждет Елену Булукову в «разоренном» МХАТе после Кехмана
Елена Булукова принесла стабильность и прекрасные спектакли в Театр Образцова, а во МХАТе нет репертуара, не доделан ремонт и не очень понятно, где деньги, сказал в эфире НСН Кирилл Крок.
Елене Булуковой на посту гендиректора МХАТа понадобится не менее года, чтобы разобраться с проблемами театра, заявил в интервью НСН директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.
Минкультуры РФ ранее сообщило, что новым генеральным директором МХАТа назначена Елена Булукова, с 2021 года являющаяся директором Театра кукол имени Образцова. Этот пост освободился после скандального увольнения из МХАТа Владимира Кехмана. Крок объяснил, что ждет Булукову после такого предшественника.
«Это не сладкое место, которое медом помазано. Директор большого федерального театра с такой историей, с такой непростой судьбой в последние годы - это не то место, на которое надо стремиться бежать. Я понимаю, насколько сложной будет у нее задача – прийти в театр, где все разорено, ремонты не доделаны, неизвестно, где деньги, как сейчас все это доделывать. И репертуара фактически нет, за исключением двух-трех названий, плюс полная растерянность в труппе. Булуковой потребуется не меньше года, чтобы с этим разобраться. Там ремонт надо закончить, там даже сцены нет, на ней стоят леса. Это не то что играть, создавать спектакли... Там негде играть», – констатировал Крок.
По его словам Булукова отлично проявила себя в Театре кукол.
«Я знаю очень давно Елену Николаевну, как очень правильного театрального менеджера, у которой случился очень хороший союз в Театре Образцова и с труппой, и с коллективом, и с главным режиссером Борисом Константиновым. Появились первые результаты ее работы в виде прекрасных спектаклей, интереса к театру зрителей. В театре наступила стабильность, потому что там тоже все было очень непросто до ее прихода», – пояснил Крок.
При этом он не согласился с мнением, что Владимир Кехман был во МХАТе «временщиком», которого взяли на смутные времена.
«На это не было похоже. Временщикам такие деньжища на ремонт не дают. Тем более человек руководил фактически тремя театрами, два из которых федеральные», - заключил собеседник НСН.
Владимир Кехман занимал пост гендиректора МХАТа с октября 2021 года. Летом 2025-го вокруг него вспыхнул громкий скандал с обысками, задержаниями и уголовным делом о растратах. В конце сентября стало известно об увольнении Кехмана. В числе его потенциальных преемников называли Эдуарда Боякова, Захара Прилепина, а также выдвигалась версия о возможном объединении МХАТа имени Горького с МХТ имени Чехова, напоминает «Радиоточка НСН».
