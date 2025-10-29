Елене Булуковой на посту гендиректора МХАТа понадобится не менее года, чтобы разобраться с проблемами театра, заявил в интервью НСН директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

Минкультуры РФ ранее сообщило, что новым генеральным директором МХАТа назначена Елена Булукова, с 2021 года являющаяся директором Театра кукол имени Образцова. Этот пост освободился после скандального увольнения из МХАТа Владимира Кехмана. Крок объяснил, что ждет Булукову после такого предшественника.