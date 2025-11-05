«Театр вправе самостоятельно назначать цену. Высокая цена на билет — это гарантия того, что не будет спекуляции. Однако напомню, что во времена Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко МХТ на протяжении года назывался общедоступным театром, были специальные цены для студенчества и гимназистов. Считаю, что должны быть и льготные цены для людей, интересующихся искусством, театром, которые не могут позволить себе покупать билеты по 70 тысяч. Кроме того, отмечу, что Хабенский — востребованный актер, его участие обеспечивает кассу, не вижу ничего предосудительного в том, что он играет в спектакле своего театра, в частности, в “Кабале святош”. Но о том, как распределяются доходы, лучше знает директор театра, сложно сказать, как это влияет на цену на билет», — сказала Галахова

Ранее директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил НСН, что цены на билеты в московские театры порой достигают неприличных 50 тысяч рублей, однако, несмотря на это, в театры приходит огромное количество молодежи, кроме того, в стране развивается такое направление, как бэби-театр.

