«Вспомните Станиславского!»: Льготные билеты в МХТ призвали вернуть
Далеко не все зрители могут позволить себе билеты в театр по 70 тысяч рублей, поэтому необходимо вернуть льготные театральные билеты, сказала НСН Ольга Галахова.
Высокие цены на билеты в театр действительно помогают бороться со спекулянтами, однако не стоит забывать и о тех зрителях, которые тянутся к искусству, но не могут позволить себе заплатить 70 тысяч рублей за билет. Об этом НСН заявила театральный критик Ольга Галахова.
Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский объяснил билеты на постановку «Кабала святош» за 70 тысяч рублей целенаправленной ценовой политикой, которая не позволяет зарабатывать на билетах спекулянтам. Об этом Хабенский заявил в интервью изданию РБК. Галахова подтвердила, что высокие цены на билет связывают спекулянтам руки, но указала на необходимость льготных цен на часть билетов.
«Театр вправе самостоятельно назначать цену. Высокая цена на билет — это гарантия того, что не будет спекуляции. Однако напомню, что во времена Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко МХТ на протяжении года назывался общедоступным театром, были специальные цены для студенчества и гимназистов. Считаю, что должны быть и льготные цены для людей, интересующихся искусством, театром, которые не могут позволить себе покупать билеты по 70 тысяч. Кроме того, отмечу, что Хабенский — востребованный актер, его участие обеспечивает кассу, не вижу ничего предосудительного в том, что он играет в спектакле своего театра, в частности, в “Кабале святош”. Но о том, как распределяются доходы, лучше знает директор театра, сложно сказать, как это влияет на цену на билет», — сказала Галахова
Ранее директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил НСН, что цены на билеты в московские театры порой достигают неприличных 50 тысяч рублей, однако, несмотря на это, в театры приходит огромное количество молодежи, кроме того, в стране развивается такое направление, как бэби-театр.
