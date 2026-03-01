Трамп назвал сроки военной операции против Ирана

Американский лидер Дональд Трамп заявил в Truth Social, что военная операция против Ирана будет беспрерывно продолжаться всю неделю или столько, сколько потребуется для достижения поставленных целей.

СМИ: В Дубае атакован аэропорт и отель «парус»

Речь идет о массированных и точечных бомбардировках. По словам президента США, это необходимо для достижения «мира на Ближнем Востоке и, по сути, во всём мире».

Также Трамп заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

