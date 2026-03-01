Трамп назвал сроки военной операции против Ирана
1 марта 202601:33
Американский лидер Дональд Трамп заявил в Truth Social, что военная операция против Ирана будет беспрерывно продолжаться всю неделю или столько, сколько потребуется для достижения поставленных целей.
Речь идет о массированных и точечных бомбардировках. По словам президента США, это необходимо для достижения «мира на Ближнем Востоке и, по сути, во всём мире».
Также Трамп заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Трамп назвал сроки военной операции против Ирана
- Трамп: Верховный лидер Ирана убит
- СМИ: В Дубае атакован аэропорт и отель-парус
- Нетаньяху заявил, что аятолла Али Хаменеи убит
- В «Ленкоме» готовят премьеру «Великий комбинатор»
- «Не так я хотел»: Теннисист Медведев о завоевании титула в Дубае
- В КСИР подтвердили закрытие Ираном Ормузского пролива
- НБКИ: Средний размер автокредитов в январе вырос в годовом сравнении на 19,5%
- Глава минздрава США заявил, что 15% американцев наркозависимы
- Глеб Калюжный пожелал согражданам мирного неба над головой