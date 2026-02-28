«Не так я хотел»: Теннисист Медведев о завоевании титула в Дубае

«Не так я хотел выигрывать финал. Надеюсь, травма у Таллона Грикспора не такая страшная, желаю ему скорейшего восстановления», - написал Медведев.



Медведев стал обладателем титула без проведения финального матча: нидерландский спортсмен Тэллон Грикспор не смог выйти на игру из‑за повреждения. Ранее Грикспор уже играл с россиянином Андреем Рублёвым в полуфинале, испытывая проблемы с задней поверхностью бедра.



В текущем рейтинге ATP Медведев занимает 11‑е место. На его счету — победа на Открытом чемпионате США 2021 года и участие в шести финалах турниров Большого шлема. Всего у теннисиста 23 титула ATP в одиночном разряде, в том числе победа на Итоговом турнире ATP 2020 года, а также успехи в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России. С начала 2026 года спортсмен тренируется под руководством шведа Томаса Юханссона, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

