Нетаньяху заявил, что аятолла Али Хаменеи убит

«Операция продолжится столько, сколько потребуется. Нам нужна выдержка. Эта война приведёт к миру — настоящему миру. В ближайшие дни будет нанесён удар по тысячам целей террористического режима», - заявил Нетаньяху.



Кроме того, по данным телеканала Al Hadath, во время ударов вооруженных сил США и Израиля по территории Тегерана погибли зять и жена сына Хаменеи.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что в результате ударов США и Израиля Тегеран мог лишиться нескольких командиров, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

