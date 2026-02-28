Нетаньяху заявил, что аятолла Али Хаменеи убит

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху утверждает, что резиденция Хаменеи разрушена и «есть много признаков» гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

«Щит» и «Ярость»: США и Израиль атаковали Иран
«Операция продолжится столько, сколько потребуется. Нам нужна выдержка. Эта война приведёт к миру — настоящему миру. В ближайшие дни будет нанесён удар по тысячам целей террористического режима», - заявил Нетаньяху.

Кроме того, по данным телеканала Al Hadath, во время ударов вооруженных сил США и Израиля по территории Тегерана погибли зять и жена сына Хаменеи.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что в результате ударов США и Израиля Тегеран мог лишиться нескольких командиров, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

