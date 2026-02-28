В «Ленкоме» готовят премьеру «Великий комбинатор»

Художественный руководитель театра Владимир Панков сказал AIF.Ru, что выбор материала связан с традициями «Ленкома»: Марк Захаров в юности играл роль Бендера, а позже поставил легендарные «Двенадцать стульев». В новом спектакле заняты Иван Агапов, Максим Аверин, Антон Шагин, Андрей Леонов, Алексей Маклаков. По словам режиссёра, авантюрный сюжет Ильфа и Петрова близок театральной среде — ведь актёры в каком‑то смысле тоже мечтатели и авантюристы.



Директор театра Дмитрий Берестов подчеркнул, что сатира всегда актуальна: юмор позволяет говорить со зрителем о серьёзных темах, а образ Остапа Бендера неизменно интригует публику. Он также добавил, что спектакли Владимира Панкова, включая «Репетицию оркестра» и «Великий комбинатор», — это дань уважения наследию Марка Захарова и легендарному прошлому «Ленкома».

