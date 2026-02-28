В «Ленкоме» готовят премьеру «Великий комбинатор»
В театре «Ленком Марка Захарова» идут репетиции премьеры спектакля «Великий комбинатор» по роману И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой телёнок». Премьера запланирована на 9 июня, продажи билетов стартуют в начале марта.
Художественный руководитель театра Владимир Панков сказал AIF.Ru, что выбор материала связан с традициями «Ленкома»: Марк Захаров в юности играл роль Бендера, а позже поставил легендарные «Двенадцать стульев». В новом спектакле заняты Иван Агапов, Максим Аверин, Антон Шагин, Андрей Леонов, Алексей Маклаков. По словам режиссёра, авантюрный сюжет Ильфа и Петрова близок театральной среде — ведь актёры в каком‑то смысле тоже мечтатели и авантюристы.
Директор театра Дмитрий Берестов подчеркнул, что сатира всегда актуальна: юмор позволяет говорить со зрителем о серьёзных темах, а образ Остапа Бендера неизменно интригует публику. Он также добавил, что спектакли Владимира Панкова, включая «Репетицию оркестра» и «Великий комбинатор», — это дань уважения наследию Марка Захарова и легендарному прошлому «Ленкома».
Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт заявил «Радиоточке НСН», что на должность ректора Школы-студии МХАТ подходит худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев.
Горячие новости
- Нетаньяху заявил, что аятолла Али Хаменеи убит
- В «Ленкоме» готовят премьеру «Великий комбинатор»
- «Не так я хотел»: Теннисист Медведев о завоевании титула в Дубае
- В КСИР подтвердили закрытие Ираном Ормузского пролива
- НБКИ: Средний размер автокредитов в январе вырос в годовом сравнении на 19,5%
- Глава минздрава США заявил, что 15% американцев наркозависимы
- Глеб Калюжный пожелал согражданам мирного неба над головой
- Коростелев не сумел квалифицироваться в 1/4 финала спринта на этапе Кубка мира
- АТОР: В ОАЭ может находиться до 50 тыс. российских туристов
- КСИР: 200 военных США стали жертвами ударов Ирана по американским базам