В «Ленкоме» готовят премьеру «Великий комбинатор»

В театре «Ленком Марка Захарова» идут репетиции премьеры спектакля «Великий комбинатор» по роману И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой телёнок». Премьера запланирована на 9 июня, продажи билетов стартуют в начале марта.

Художественный руководитель театра Владимир Панков сказал AIF.Ru, что выбор материала связан с традициями «Ленкома»: Марк Захаров в юности играл роль Бендера, а позже поставил легендарные «Двенадцать стульев». В новом спектакле заняты Иван Агапов, Максим Аверин, Антон Шагин, Андрей Леонов, Алексей Маклаков. По словам режиссёра, авантюрный сюжет Ильфа и Петрова близок театральной среде — ведь актёры в каком‑то смысле тоже мечтатели и авантюристы.

Директор театра Дмитрий Берестов подчеркнул, что сатира всегда актуальна: юмор позволяет говорить со зрителем о серьёзных темах, а образ Остапа Бендера неизменно интригует публику. Он также добавил, что спектакли Владимира Панкова, включая «Репетицию оркестра» и «Великий комбинатор», — это дань уважения наследию Марка Захарова и легендарному прошлому «Ленкома».

ФОТО: ТАСС / Александр Казаков
