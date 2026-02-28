Глеб Калюжный пожелал согражданам мирного неба над головой
Российский актёр и музыкант Глеб Калюжный обратился с пожеланиями мира и благополучия к согражданам. Об этом артист заявил в беседе с ТАСС.
Особое внимание он уделил жителям Донецка и Мариуполя: артист выразил надежду, что у них всё наладится, и пожелал им спокойной жизни и возможности радоваться простым вещам.
Калюжный также поделился, что съёмки военной драмы «Малыш» на исторических территориях оказали на него глубокое влияние. По его словам, опыт заставил его по‑новому взглянуть на жизнь — больше ценить каждый день, замечать и радоваться мелочам, испытывать благодарность за возможность просто жить.
Ранее стало известно, что Калюжный записал каверы саундтреков для фильма «Малыш», в котором сыграл главную роль, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
