Глеб Калюжный пожелал согражданам мирного неба над головой

Российский актёр и музыкант Глеб Калюжный обратился с пожеланиями мира и благополучия к согражданам. Об этом артист заявил в беседе с ТАСС.

Особое внимание он уделил жителям Донецка и Мариуполя: артист выразил надежду, что у них всё наладится, и пожелал им спокойной жизни и возможности радоваться простым вещам.

Калюжный также поделился, что съёмки военной драмы «Малыш» на исторических территориях оказали на него глубокое влияние. По его словам, опыт заставил его по‑новому взглянуть на жизнь — больше ценить каждый день, замечать и радоваться мелочам, испытывать благодарность за возможность просто жить.

Ранее стало известно, что Калюжный записал каверы саундтреков для фильма «Малыш», в котором сыграл главную роль, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС/Гердо Владимир
ТЕГИ:КультураАктерФильм

