СМИ: В Дубае атакован аэропорт и отель-парус

Сотни пассажиров бегут к выходам из воздушной гавани. Некоторые из них бросают чемоданы в залах. Частично повреждён фасад здания, на полу лежат стёкла и обломки панелей. Персонал уводит людей в укрытие. Пассажиры двигаются колоннами, без остановок.

В момент атаки пассажиры стояли у стоек регистрации. Дым и пыль затянули помещение. Часть пассажиров из аэропорта везут в ближайшие отели. Люди стоят в огромных очередях на заселение.

Кроме того, иранский беспилотник ударил по пятизвёздочному отелю Бурдж-аль-Араб, построенном в виде паруса. Горит стекловолоконная балка с первого по шестой этаж.

Ранее оператор воздушных гаваней DubaiAirports объявил о приостановке работы аэропортов Дубая — крупнейшего города ОАЭ — на неопределённый срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

