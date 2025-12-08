Стеблов назвал спекуляцией цены в Большой театр
Билеты в театр должны быть общедоступными. Об этом NEWS.ru заявил народный артист РФ Евгений Стеблов.
По его мнению, былеты по 450 тысяч рублей на балет «Щелкунчик» в Большом театре - это спекуляция.
«Какая-то спекулятивная ситуация... Должны быть билеты разные, в том числе более доступные», — сказал он.
Актёр добавил, что возможность приобрести билет в театр без ущерба для личного и семейного бюджета должна быть у каждого человека.
Ранее гендиректор Большого театра Валерий Гергиев заявил, что аукционная система продажи билетов на балет «Щелкунчик» помогла сократить активность перекупщиков и увеличить доходы учреждения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
