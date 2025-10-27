«У каждого актера был свой путь. Пригорки, ручейки, как говорил Хлестаков. У Табакова уникальная линия восхождения. С самого детства, когда он в доме пионеров в Саратове был маленькой звездой, он всегда двигался вверх без поражений. Конечно, у него были трудности. Однако не знаю аналогичной истории и биографии, не могу сравнить его путь ни с кем. Когда первый раз с ним встречаешься, думаешь, что он недосягаемый, но он всегда был рядом. Занят, все время на трех телефонах, но всегда помогал, защищал. Наверное, у каждого с ним своя личная история. У меня с ним только позитивный опыт общения. Были моменты, когда я приходил, трепетал и просил о чем-то личном. Табаков мог сначала ответить на просьбу что-то философское, но через какое-то время кто-то звонил от Олега Павловича. И ты понимал, что все решается», - заявил он.

Художественным руководителем постановки «Олег Табаков. В поисках радости» выступил Константин Хабенский. В спектакле приняли участие Ирина Пегова, Янина Колесниченко, Ростислав Лаврентьев, Игорь Хрипунов и другие артисты театра МХТ имени Чехова.

