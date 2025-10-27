«Всегда на трех телефонах!»: Как в МХТ отметили 90-летие Олега Табакова
В день 127-летия МХТ имени А. П. Чехова на основной сцене театра представили постановку, приуроченную к 90-летию Олега Табакова, передает специальный корреспондент НСН.
Время и технологии влияют на театрального зрителя, но ничто не властно над театром, даже искусственный интеллект, рассказал специальному корреспонденту НСН актер, преподаватель Андрей Кузичев на традиционном вручении памятных знаков «Чайка» сотрудникам МХТ. Событие прошло в день 127-летия Художественного театра.
«Время всегда влияет на зрителя. Социальные сети и скорость восприятия информации влияет. Зритель сегодня поменялся. Театр же никогда и ничему не поддается. Древнее многих религий и ничего его с места не тронет. Были люди, которые пытались что-то сделать с театром. К примеру, Оливер Кромвель (английский государственный, политический и военный деятель - прим. НСН) в XVII веке пытался его запретить. Однако где теперь Кромвель? А театр все там же, и никуда не денется. Никакой искусственный интеллект ему не страшен», - подчеркнул он.
В этот вечер на основной сцене МХТ имени А. П. Чехова также представили документальный спектакль «Олег Табаков. В поисках радости». Постановка приурочена к 90-летию Олега Табакова, руководившего театром с 2000 по 2018 годы. Спектакль по пьесе Рината Ташимова и Карины Бесолти основан на мемуарах и интервью. В нем представлен рассказ от первого лица, который охватывает главные этапы биографии Олега Табакова. Директор музея МХАТ Павел Ворожцов заметил, что его творческий путь был уникальной восходящей историей.
«У каждого актера был свой путь. Пригорки, ручейки, как говорил Хлестаков. У Табакова уникальная линия восхождения. С самого детства, когда он в доме пионеров в Саратове был маленькой звездой, он всегда двигался вверх без поражений. Конечно, у него были трудности. Однако не знаю аналогичной истории и биографии, не могу сравнить его путь ни с кем. Когда первый раз с ним встречаешься, думаешь, что он недосягаемый, но он всегда был рядом. Занят, все время на трех телефонах, но всегда помогал, защищал. Наверное, у каждого с ним своя личная история. У меня с ним только позитивный опыт общения. Были моменты, когда я приходил, трепетал и просил о чем-то личном. Табаков мог сначала ответить на просьбу что-то философское, но через какое-то время кто-то звонил от Олега Павловича. И ты понимал, что все решается», - заявил он.
Художественным руководителем постановки «Олег Табаков. В поисках радости» выступил Константин Хабенский. В спектакле приняли участие Ирина Пегова, Янина Колесниченко, Ростислав Лаврентьев, Игорь Хрипунов и другие артисты театра МХТ имени Чехова.
Ранее художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский рассказал «Радиоточке НСН» об истории создания первой премьеры нового сезона, спектакля «Кто убил Симон-Деманш». В центре сюжета этой детективной драмы реальная история из жизни драматурга и философа Александра Сухово-Кобылина, которого Розовский назвал лучшим продолжателем традиций Гоголя, создавшим мир гротеска и философского фарса.
