НБКИ: Средний размер автокредитов в январе вырос в годовом сравнении на 19,5%

При этом по сравнению с декабрем предыдущего года показатель снизился на 2,3%.



Среди 30 регионов‑лидеров по объёму выданных автокредитов самые высокие средние суммы займов в январе 2026 года зафиксированы в Москве (2,02 млн рублей), Московской области (1,79 млн рублей), Санкт‑Петербурге (1,7 млн рублей), Ленинградской области (1,59 млн рублей) и Краснодарском крае (1,59 млн рублей).



Наибольший годовой прирост среднего размера автокредита продемонстрировали Саратовская область (+27,6%), Белгородская область (+27,4%), Вологодская область (+26,2%), Оренбургская область (+25,7%) и Нижегородская область (+24,5%). Минимальные темпы роста в топ‑30 регионов отмечены в Ульяновской области (+11,7%), Новосибирской области (+13,2%) и Волгоградской области (+13,3%). В столичных регионах динамика также оказалась заметной: в Москве средний чек автокредита за год увеличился на 20,2%, в Санкт‑Петербурге — на 18,1%.

Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько сказал НСН, что у автосервисов упал спрос по тем клиентам, которые могут себе сами организовать ремонт автомобиля, однако нередко умельцы прибегают потом к специалистам с разобранными деталями и просят помощи.

