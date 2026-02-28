НБКИ: Средний размер автокредитов в январе вырос в годовом сравнении на 19,5%
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2026 года средний размер выданных автокредитов вырос на 19,5% относительно января 2025 года — с 1,21 млн рублей до 1,45 млн рублей. Информацию ТАСС предоставила пресс‑служба НБКИ со ссылкой на сведения от кредиторов, передающих данные в бюро.
При этом по сравнению с декабрем предыдущего года показатель снизился на 2,3%.
Среди 30 регионов‑лидеров по объёму выданных автокредитов самые высокие средние суммы займов в январе 2026 года зафиксированы в Москве (2,02 млн рублей), Московской области (1,79 млн рублей), Санкт‑Петербурге (1,7 млн рублей), Ленинградской области (1,59 млн рублей) и Краснодарском крае (1,59 млн рублей).
Наибольший годовой прирост среднего размера автокредита продемонстрировали Саратовская область (+27,6%), Белгородская область (+27,4%), Вологодская область (+26,2%), Оренбургская область (+25,7%) и Нижегородская область (+24,5%). Минимальные темпы роста в топ‑30 регионов отмечены в Ульяновской области (+11,7%), Новосибирской области (+13,2%) и Волгоградской области (+13,3%). В столичных регионах динамика также оказалась заметной: в Москве средний чек автокредита за год увеличился на 20,2%, в Санкт‑Петербурге — на 18,1%.
Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько сказал НСН, что у автосервисов упал спрос по тем клиентам, которые могут себе сами организовать ремонт автомобиля, однако нередко умельцы прибегают потом к специалистам с разобранными деталями и просят помощи.
