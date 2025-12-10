Театр не имеет никаких формальных обязательств по установке цен на билеты, заявил НСН в комментарии народный артист России, ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев. По его словам, в этом вопросе есть как экономическая, так и нравственная составляющие.

Ранее актер, депутат Госдумы Дмитрий Певцов высказал мнение, что театры вправе устанавливать любую стоимость билетов, если на них есть спрос. Так в интервью ТАСС он прокомментировал идею регулирования цен в театрах, в частности стоимость билетов на балет «Щелкунчик». По словам Певцова, в России практически нет частных театров, подавляющее большинство либо муниципальные, либо федерального и регионального подчинения, все они получают дотации. «Если они считают, что кто-то может купить билет за 100 тысяч, и покупают, ничего в этом страшного нет», - отметил артист.