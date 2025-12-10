Ректор «Щуки» призвал театры «опомниться» и стать общедоступными
Социально незащищенные и небогатые россияне должны иметь возможность сходить в театр, заявил НСН народный артист РФ Евгений Князев.
Театр не имеет никаких формальных обязательств по установке цен на билеты, заявил НСН в комментарии народный артист России, ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев. По его словам, в этом вопросе есть как экономическая, так и нравственная составляющие.
Ранее актер, депутат Госдумы Дмитрий Певцов высказал мнение, что театры вправе устанавливать любую стоимость билетов, если на них есть спрос. Так в интервью ТАСС он прокомментировал идею регулирования цен в театрах, в частности стоимость билетов на балет «Щелкунчик». По словам Певцова, в России практически нет частных театров, подавляющее большинство либо муниципальные, либо федерального и регионального подчинения, все они получают дотации. «Если они считают, что кто-то может купить билет за 100 тысяч, и покупают, ничего в этом страшного нет», - отметил артист.
Евгений Князев согласился, что всё зависит от спроса на спектакль.
«Театр сам назначает цены в зависимости от того, как у него продаются спектакли. Если он не пользуется большим спросом, то и цены на него гораздо меньше, а если спрос большой, то и билеты дороже. От этого экономического закона никуда не денешься. Что касается стоимости, то здесь уже зависит от нравственной основы самого театра. Станиславский когда-то, создавая свой художественный театр, назвал его общедоступным. Он понимал, что цены должны быть такие, чтобы мог попасть туда любой человек. Я считаю, что любой театр должен этим быть обеспокоен, потому что не всегда покупательская способность человека соответствует его интеллектуальному уровню. Почему-то чаще бывает наоборот», - отметил собеседник НСН.
По словам Князева, в плане ценообразования театр не должен забывать о незащищенных слоях зрителей.
«Самые наши не очень высокооплачиваемые слои, которые составляют основу культуры, общества - например, учителя, врачи, для них высокие цены оказываются преградой, поэтому театр должен обязательно следить. Я знаю театры, где есть и по 50 тысяч и по 70 тысяч билеты, и театры, для которых 5 тысяч - максимальный потолок. Например, у нас, в театре Вахтангова билеты есть на все слои населения. Пусть они будут на балконе, но их можно купить, и стоят они иногда, как чашка кофе, 500 – 1000 рублей», - привел пример артист.
Евгений Князев признался, что сам не решился бы пойти на спектакль по завышенным ценам.
«Я актер и, например, могу рассуждать как просто зритель - захочу ли я пойти в театр, где билет стоит, скажем, 15 тысяч, за двоих 30 тысяч заплатить за спектакль - вопрос, а уж про 70 тысяч - однозначно я лично скажу нет. Позволить себе билеты по 50 тысяч может небольшой слой населения, но покупают же. Сам театр должен опомниться и понять, что это зрелище должно быть доступное. Я за то, чтобы в театр приходили люди, у которых есть потребность в этом, а если она есть, а возможности нет, значит театр должен предоставлять такую возможность», - заключил народный артист России.
Все билеты на 18 декабрьских представлений балета «Щелкунчик» в Большом театре в постановке Юрия Григоровича были полностью распроданы за три дня. Продажи онлайн стартовали 2 декабря, а 4 числа был открыт заключительный, четвертый блок предновогодних показов. В момент старта продаж были доступны билеты стоимостью от 5 до 50 тысяч рублей. На аукционе самым дорогим оказался комплект билетов на 20 декабря, он обошелся покупателям в 510 тысяч рублей.
Ранее депутат Госдумы Нина Останина высказалась за то, чтобы заметную часть билетного фонда наиболее популярных театров в период СВО бесплатно предоставлять семьям участников спецоперации и лучшим студентам театральных вузов. Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал эту идею «бессовестной» и «советской», и объяснил, что соответствующие льготы и так уже существуют.
