- Сложно ли совмещать работу директором сразу в двух театрах?

- Совмещать удается. У нас есть график, по которому мы работаем вместе с командами театра «Ленком Марка Захарова» и «Театра на Юго-Западе». Каждый день проводятся оперативные совещания со всеми цехами и подразделениями. Я родом из Театра Сатиры, где прошел путь от монтировщика сцены до главного администратора, был и рабочим по обслуживанию и ремонту здания, и реквизитором, и мебельщиком, и монтировщиком. Мне очень легко находить общий язык с простыми работниками театра, и они ко мне тянутся, потому что мы говорим на одном языке, я знаю все их проблемы.

Я оперативный директор, хожу по театру и знаю все его проблемы. Мне сидеть в кабинете не приходится, и это здорово. Если сидеть в кабинете, то пересидишь все самое интересное, а нужно быть везде и всюду. Мне в этом отношении легче, потому что я не понаслышке знаю, что такое выпуск спектакля, что такое штанкеты и подъемные механизмы, как это все устроено и как это работает, я понимаю абсолютно всех и каждого.

- Вы достаточно молодой директор театра. Есть ли у вас какие-то революционные взгляды на развитие «Ленкома», как работает ваш тандем с Владимиром Панковым?

- Мы работаем в хорошем тандеме, но раскрою секрет: у нас спектакль рождается только тогда, когда совпадает и творчество, и экономика. Когда сходятся творческий порыв с экономикой, тогда от этого всплеска рождается интересный спектакль. Мне повезло в том отношении, что у меня есть два художественных руководителя - и в театре «На Юго-Западе», и в «Ленкоме». Оба - талантливые люди, по-настоящему творческие, с большим творческим потенциалом. Эти люди и определяют творческое направление, это наши маяки, за которыми мы следуем.

Моя задача как директора – обеспечивать все творческие потребности, создавать условия для выпуска спектаклей. Мы с Владимиром Панковым все обсуждаем, советуемся, иногда по несколько часов, но у нас есть правильное разделение наших обязанностей. У нас двуначалие, и мы с худруками это понимаем. Художественный руководитель отвечает за творческое направление театра, а я за обеспечение.