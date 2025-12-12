«Традиции и разделение»: Директор «Ленкома» о годе работы в театре и его будущем
Дмитрий Берестов сказал в эфире НСН, что хочет сохранить актеров и традиции «Ленкома» с «золотым фондом» Марка Захарова, раскрыв нюансы совмещения работы директором в двух театрах.
Директор театр «Ленком Марка Захарова» Дмитрий Берестов в интервью НСН рассказал о взаимодействии с худруком Владимиром Панковым, будущем труппы и спектаклей и новой премьере.
13 декабря в «Ленкоме» состоится премьера спектакля «Репетиция оркестра» в постановке худрука Владимира Панкова. Новый директор и художественный руководитель театра были назначены в январе 2025 года. При этом Берестов с 2023 года занимает пост директора «Театра на Юго-Западе».
- Сложно ли совмещать работу директором сразу в двух театрах?
- Совмещать удается. У нас есть график, по которому мы работаем вместе с командами театра «Ленком Марка Захарова» и «Театра на Юго-Западе». Каждый день проводятся оперативные совещания со всеми цехами и подразделениями. Я родом из Театра Сатиры, где прошел путь от монтировщика сцены до главного администратора, был и рабочим по обслуживанию и ремонту здания, и реквизитором, и мебельщиком, и монтировщиком. Мне очень легко находить общий язык с простыми работниками театра, и они ко мне тянутся, потому что мы говорим на одном языке, я знаю все их проблемы.
Я оперативный директор, хожу по театру и знаю все его проблемы. Мне сидеть в кабинете не приходится, и это здорово. Если сидеть в кабинете, то пересидишь все самое интересное, а нужно быть везде и всюду. Мне в этом отношении легче, потому что я не понаслышке знаю, что такое выпуск спектакля, что такое штанкеты и подъемные механизмы, как это все устроено и как это работает, я понимаю абсолютно всех и каждого.
- Вы достаточно молодой директор театра. Есть ли у вас какие-то революционные взгляды на развитие «Ленкома», как работает ваш тандем с Владимиром Панковым?
- Мы работаем в хорошем тандеме, но раскрою секрет: у нас спектакль рождается только тогда, когда совпадает и творчество, и экономика. Когда сходятся творческий порыв с экономикой, тогда от этого всплеска рождается интересный спектакль. Мне повезло в том отношении, что у меня есть два художественных руководителя - и в театре «На Юго-Западе», и в «Ленкоме». Оба - талантливые люди, по-настоящему творческие, с большим творческим потенциалом. Эти люди и определяют творческое направление, это наши маяки, за которыми мы следуем.
Моя задача как директора – обеспечивать все творческие потребности, создавать условия для выпуска спектаклей. Мы с Владимиром Панковым все обсуждаем, советуемся, иногда по несколько часов, но у нас есть правильное разделение наших обязанностей. У нас двуначалие, и мы с худруками это понимаем. Художественный руководитель отвечает за творческое направление театра, а я за обеспечение.
- Вы пришли в «Ленком» на фоне скандала с Дмитрием Певцовым. При этом сейчас многие известные актеры опасаются, что могут оказаться не удел. Приходили ли к вам со своими проблемами актеры «Ленкома»?
- С приходом в «Ленком» нового творческого лидера, каковым является Владимир Панков, вернулись в театр и Дмитрий Певцов, и Александра Захарова. Они будут участвовать в премьерном спектакле «Репетиция оркестра», который Панков выпустит 13-14 декабря. Это будет грандиозная история. Хочу сразу приоткрыть занавес и сказать, что в этом спектакле будут задействованы все артисты «Ленкома» и все музыканты.
Цели у нас самые простые - это радовать наших многоуважаемых зрителей, выпускать спектакли, которые будут пользоваться спросом. Безусловно, это и сохранение коллективов театров, и сохранение традиций. Надо сохранить и приумножить то, что есть. Это касается и выпуска премьер, обновления репертуара, не забывая про «золотой фонд» - спектакли Марка Захарова. В театре «На Юго-Западе» тоже есть «золотой фонд» спектаклей Валерия Беляковича, его спектакли составляют половину репертуара театра. Мы ни один спектакль не сняли - ни в «Ленкоме», ни в «Театре на Юго-Западе». Традиции необходимо уважать и соблюдать - это основа всего. Если не знаешь и не уважаешь своего прошлого, то не будет и будущего.
Что касается проблем актеров, я такой директор, что у меня двери в кабинет всегда открыты абсолютно для всех. В этом и есть уникальность управления, ко мне не нужно записываться. И в «Ленкоме» об этом все прекрасно знают, и в театре «На Юго-Западе». Мы ничего не откладываем на завтра, мы работаем сегодня. Если ты содействуешь, как директор театра, в разрешении проблем - это здорово, а если не находишь время для коллектива - это не очень хорошо. Мы руководствуемся именно первым принципом, но пусть лучше про меня скажут люди, это самая правильная оценка.
