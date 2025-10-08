Директор театра Вахтангова назвал «неприличными» цены на билеты
Сегодня в театр приходит огромное количество молодых людей, во многом это заслуга проекта «Пушкинская карта», однако цены на билеты порой в несколько раз превышают ее годовой номинал, сказал НСН Кирилл Крок.
Цены на билеты в московские театры порой достигают неприличных 50 тысяч рублей, однако, несмотря на это, в театры приходит огромное количество молодежи, кроме того, в стране развивается такое направление, как бэби-театр. Об этом НСН заявил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
Председатель комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с Telegram-каналом SHOT прокомментировала рост цен на билеты в театры. По ее словам, в некоторых театрах стоимость билетов достигает 15 тысяч рублей, что делает театр недоступным для большого числа россиян и ведет к росту жестокости и буллинга среди детей. Крок добавил, что в некоторых случаях цена билетов в театр может доходить до 50 тысяч рублей.
«Останина абсолютно права. Более того, билеты порой стоят не 15 тысяч рублей, а все 50 тысяч. Считаю такие цены на билеты в московские театры неприличными. Цены определяет рынок, спрос, известные артисты. Перед всеми государственными учреждениями ставится задача — зарабатывать как можно больше. Вместе с тем я бы не сказал, что молодежь не ходит в театры. В нашем театре прекрасно работает “Пушкинская карта”, и по ней каждый вечер я вижу в театре огромное количество молодых людей. Этот федеральный проект делает очень большое дело. Но в “Пушкинской карте” номинал на человека на год — 5000 рублей. Если билет стоит 15000 рублей, то, конечно, на спектакль не попадет ни один ребенок», — сказал Крок.
Собеседник НСН добавил, что детей к театру необходимо приучать с рождения.
«Не просто так в России сегодня развивается так называемый бэби-театр. Если ребенок не ходит в театр на детские спектакли, он никогда не придет на “Дядю Ваню” или на “Войну и мир”. Нужно прививать ребенку вкус к театру, объяснять, что это интересно и полезно. Я согласен с тем, что театральное искусство может снизить жестокость у детей, театр воспитывает и образовывает», — подытожил он.
Ранее ФСБ и МВД раскрыли мошенничество с «Пушкинскими картами» на сумму свыше 30 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
