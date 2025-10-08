Цены на билеты в московские театры порой достигают неприличных 50 тысяч рублей, однако, несмотря на это, в театры приходит огромное количество молодежи, кроме того, в стране развивается такое направление, как бэби-театр. Об этом НСН заявил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Председатель комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с Telegram-каналом SHOT прокомментировала рост цен на билеты в театры. По ее словам, в некоторых театрах стоимость билетов достигает 15 тысяч рублей, что делает театр недоступным для большого числа россиян и ведет к росту жестокости и буллинга среди детей. Крок добавил, что в некоторых случаях цена билетов в театр может доходить до 50 тысяч рублей.