Глава минздрава США заявил, что 15% американцев наркозависимы
Роберт Кеннеди‑младший, министр здравоохранения США, сообщил, что число американцев, страдающих от опиоидной зависимости, достигает 48 миллионов — это около 15% населения страны.
Синяк и «наркоман»: Как ссора Трампа и Маска повлияет на сотрудничество «SpaceX» с NASA и Пентагоном
Данные прозвучали в ходе подкаста с журналистом Джо Роганом: на вопрос о масштабах опиоидной зависимости в США чиновник ответил: «Сорок восемь миллионов».
Согласно статистике американской статистической службы, общая численность населения США сейчас составляет почти 342 миллиона 360 тысяч человек. Приведённые министром цифры как раз соответствуют примерно 15% от этого числа.
Ранее врач-диетолог Марият Мухина сказала НСН, что предложили приравнять «обжор» к алкоголикам и наркоманам.
