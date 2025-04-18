«Слезы, смерть и скороспелки»: Дадут ли российским писателям свой театр

Кирилл Крок предложил отдать Захару Прилепину театр, в котором «ничего не происходит», а Евгений Гришковец указал на дефицит хороших современных пьес, вспомнив об «умерших театрах».

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Театр Прилепина: «Рождаются и умирают»

В России набирает обороты дискуссия о возможном создании театра для современных писателей, к которой внезапно подключился сам Владимир Путин.

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, драматург Евгений Гришковец и директор Вахтанговского театра Кирилл Крок рассмотрели эту идею с разных сторон, но так и не пришли к единому мнению.

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Проблемы театра не так часто попадают в поле зрения президента России. Ситуацию попытался изменить писатель Захар Прилепин, предложивший на заседании Совета по культуре и искусству создать в стране единый театр для постановок по пьесам современных авторов.

Он обратил внимание на то, что во все времена театр в России был местом непосредственной реакции на актуальные и болезненные темы. Сегодня же, по словам Прилепина, большое количество времени театр уделяет осмыслению прошлого. Писатель отметил, что необходима «смычка» театра и современной литературы.

В ответ президент РФ пообещал «поговорить с коллегами», отметив, что первый раз слышит о каких-либо проблемах с постановками современных авторов. Владимир Путин заверил Прилепина, что «это связано не с государственной политикой», да и вообще «ничего подобного нет».

Тем не менее, обсуждение темы началось. Прилепина поддержал писатель и сценарист Александр Цыпкин, по мнению которого, такой театр позволит осмысливать актуальные события и поможет писателям "не опускать руки".

Однако драматург Евгений Гришковец усомнился, что писательский театр долго просуществует.

Е.ГРИШКОВЕЦ: «Такая необходимость существует давно, и такие попытки были, но такие театры не выживали. Хороших современных пьес как было мало, так и остается мало, как и хороших современных сценариев. При этом современная пьеса - это не та пьеса, которая написана сегодня, а та, которая написана про сегодня. Если современный писатель будет писать что-то про Екатерину II или про Петра I, это не будет современной пьесой. С современностью работать труднее всего. Уже были попытки: театр создается, в нем возникают современные молодые драматурги, они довольно быстро становятся не очень современными, не очень молодыми. И театр умирает».
М.СИНТИН: «Все умирают, и театры не исключение, но это не повод, чтобы не попробовать снова создать живой, актуальный и современный театр, где будут подниматься самые животрепещущие темы, волнующие российское общество. Тем более сейчас так не хватает пьес про теперешнюю жизнь со всеми её плюсами и недостатками. Все уже устали от бесконечных комедий, переписываний классики и ее многочисленных интерпретаций».

 

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Таланты Крока: «Слезы и скороспелки»

А вот директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок высказался против появления еще одного театра. По его мнению, писательский театр можно было бы создать на месте другого, в котором «ничего не происходит».

К.КРОК: «Я не согласен, потому что, мне кажется, сегодня театров в Москве и в России достаточно. В столице есть масса театров, в которых давным-давно ничего не происходит. Вот и предложите этот театр тем, кто хочет создавать, в частности, господину Прилепину. Дайте хорошие пьесы - если они театр заинтересуют, почему бы не поставить, если это хорошая драматургия, а не «скороспелки» какие-то. Дайте такую драматургию, такие современные пьесы о сегодняшнем дне в нашей стране, чтобы зал в конце плакал - обязательно поставим. Талант всегда прорастает, а талантливая пьеса находит свой театр, своих артистов и свою сцену».
М.СИНТИН: «Отчасти уважаемый Кирилл Игоревич, конечно же, прав, но талант встречается очень редко, а просто хорошие драматурги не могут порой дождаться постановок своих замечательных пьес годами. В наше время директора и худруки театров современную драматургию не жалуют. Видимо ждут таланта с гениальной пьесой, в конце которой весь зал плачет. Вместе с тем, всем известно, что современники не могут определить гения. Нужно, чтобы прошло определённое время, только тогда можно будет сказать, что тот или иной литератор талантливый, а другой просто хороший. В любом случае, появление нового театра, пусть и писательского, – это лучше, чем участившаяся в последнее время практика их сокращения путем различного рода слияний и присоединений».

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Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».

Идите в театр!

 

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