Ставка за четыре билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре составила 1,2 миллиона рублей

Ставка за комплект из четырех билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре впервые превысила миллион рублей, достигнув 1,2 миллиона рублей, свидетельствуют данные торгов.

Мошенники усилили атаки на билеты «Щелкунчика» из-за популярности спектакля

Речь о спектакле, который состоится 28 декабря в 19.00. Начальная стоимость комплекта составляла 200 тысяч рублей.

Два билета на этот спектакль можно купить за 310 тысяч рублей (начальная цена - 100 тысяч рублей), а один - за 100 тысяч рублей (торги начинались с 50 тысяч рублей).

Ранее билеты на новогодний балет «Щелкунчик» в Большой театр раскупили за две минуты, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
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