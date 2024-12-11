Ставка за четыре билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре составила 1,2 миллиона рублей

Речь о спектакле, который состоится 28 декабря в 19.00. Начальная стоимость комплекта составляла 200 тысяч рублей.



Два билета на этот спектакль можно купить за 310 тысяч рублей (начальная цена - 100 тысяч рублей), а один - за 100 тысяч рублей (торги начинались с 50 тысяч рублей).

Ранее билеты на новогодний балет «Щелкунчик» в Большой театр раскупили за две минуты, напоминает RT.

