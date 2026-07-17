Сборы «Холопа-3» в российском кинопрокате превысили 1 млрд рублей
Кассовые сборы фильма «Холоп-3» преодолели отметку в 1 млрд рублей. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы на 17 июля, общие сборы составляют 1 млрд 835 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.
По сюжету супруги Лена и Борис Вяземские готовятся продать семейную компанию и развестись. Их дети обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Герои попадают в эпоху Петра I, где им предстоит переосмыслить прошлое и отношение к семье.
Роль Бориса Вяземского исполнил Павел Прилучный, Елену Вяземскую сыграла Кристина Асмус, а Петра I воплотил Милош Бикович. В картине также снялись Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и Мария Миронова. Режиссером проекта выступил Клим Шипенко.
Если «Холоп-3» за июль выйдет на 800 миллионов – миллиард, это уже будет хороший результат, заявлял ранее в беседе с НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.
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