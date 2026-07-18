В Норвегии сгорели более ста домов

Более ста жилых домов сгорели в Норвегии в результате пожара, вспыхнувшего по неустановленным причинам. Об этом говорится в сообщении полиции королевства.

Возгорание произошло 17 июля в одном из домов в населенном пункте Драммен неподалеку от Осло. Огонь полностью охватил строение и перекинулся на соседние здания. Пожар сопровождался взрывами. Свыше ста домов считаются полностью разрушенными, из-за ЧП были эвакуированы несколько сотен местных жителей.

«Один местный житель и один сотрудник служб спасения доставлены в госпиталь с отравлением продуктами горения, один пожарный получил легкие травмы... еще восемь полицейских, которые вдохнули продукты горения во время эвакуации», - заявили в полиции.

Локализовать огонь пока не удалось, помимо домов горят лесопосадки в районе населенного пункта.

Ранее в нескольких регионах России произошла серия пожаров в домах из-за удара молний. Подобные ЧП зарегистрировали в Кемеровской и Ярославской областях, а также в Казани.

