СМИ: Финляндия ограничила полеты над восточной частью Финского залива
Авиационные власти Финляндии ограничили полеты над подконтрольным диспетчерам Хельсинки участком на востоке Финского залива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в соответствующих службах Евросоюза.
«В подконтрольном диспетчерам Финляндии районе над восточной частью... залива временно ограничены полеты на высоте ниже 18 км», - отметил собеседник агентства.
По данным источника, меры будут действовать до 09:00 мск.
Между тем Финляндии направили официальное уведомление от России о временном прекращении работы ряда железнодорожных пунктов пропуска. Речь идет о пунктах Вартиус — Люття и Ниирала — Вяртсиля на карельском направлении, Иматра — Светогорск в Ленинградской области.
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