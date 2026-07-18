СМИ: Финляндия ограничила полеты над восточной частью Финского залива

Авиационные власти Финляндии ограничили полеты над подконтрольным диспетчерам Хельсинки участком на востоке Финского залива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в соответствующих службах Евросоюза.

«В подконтрольном диспетчерам Финляндии районе над восточной частью... залива временно ограничены полеты на высоте ниже 18 км», - отметил собеседник агентства.

По данным источника, меры будут действовать до 09:00 мск.

Между тем Финляндии направили официальное уведомление от России о временном прекращении работы ряда железнодорожных пунктов пропуска. Речь идет о пунктах Вартиус — Люття и Ниирала — Вяртсиля на карельском направлении, Иматра — Светогорск в Ленинградской области.

