Глава AmCham рассказал об успешной работе бизнеса из США в России
Американский бизнес продолжает успешно работать в России. Об этом рассказал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в РФ Роберт Эйджи.
«Мы не чувствуем никакой дискриминации, хотя западные компании и относятся сейчас к недружественным юрисдикциям», - заявил он в беседе с РИА Новости.
Как отметил Эйджи, у предпринимателей из США очень хорошие отношения с российским деловым сообществом и правительством страны. Если у американцев возникают какие-либо вопросы и проблемы, они обращаются в те или иные министерства, где бизнесменов «слушают, дают советы, поддерживают».
Ранее глава AmCham сообщил, что бизнес США потерял 200 млрд долларов из-за санкций в отношении России.
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