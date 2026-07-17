В случае с картиной Нолана «Одиссея» можно не ждать предварительных цифр, так как понятно, что у нее будет суперкасса, а все остальные режиссеры почувствуют себя ничтожествами. Об этом НСН рассказал кинокритик Роман Григорьев.

«Одиссея» Кристофера Нолана, по предварительным оценкам, заработала на превью-показах в США около $15 млн, сообщает Deadline. Если эти цифры подтвердятся, то лента покажет лучший результат среди игровых фильмов 2026 года, обойдя даже байопик «Майкл». Напомним, что на предпоказах он заработал $12,6 млн.

«Мне кажется, можно уже не дожидаться цифр, потому что картина настолько долгожданная, что вопросов о том, что у неё будет суперкасса, просто нет. Нолана любят как отца и мать великих картин. Он создаёт что‑то действительно меняющее индустрию — даже технически, потому что под него меняются камеры IMAX. Это интересно хотя бы с точки зрения того, насколько масштабно у него это получилось. Ну и вообще давно никто не брался за экранизацию эпосов. Режиссёров такого масштаба очень мало: это Коппола, Нолан и ещё пара человек на свете. Это нельзя ни с чем сравнить, так как в случае с «Одиссеей» никто не знает, что увидит», — отметил он.

Также собеседник НСН прокомментировал и критику в адрес кенийско-мексиканской актрисы Лупиты Нионго («12 лет рабства», «Королева из Катве»), которая исполнит в фильме роль Елены Прекрасной и ее сестры Клитемнестры.