Онищенко призвал не думать о переходе на четырехдневку

Как указал академик, в некоторых отраслях экономики допустима четырехдневка, но в стратегических сферах, в том числе промышленности и медицине, для роста нужно интенсифицировать труд.

«Есть отрасли, где надо и шестидневку, и круглосуточную работу вводить, но с учетом физических возможностей человека. Это и отпуска, это и оплата, это и режим труда, а не просто сидеть за столом 24 часа, понимаете?» - заявил Онищенко.

Он добавил, что при оценке графика труда следует исходить из перспектив развития страны.

Ранее директор по продукту ИИ-кадровой аналитики КвантИнсайт компании «Стахановец» Карина Остроносова высказала мнение, что многие компании могут перейти на четырехдневку без потери результата, так как на неэффективные совещания, перерывы, соцсети, личные дела тратится до 30% рабочего времени.

