Онищенко призвал не думать о переходе на четырехдневку
Думать о переходе на четырехдневную рабочую неделю в период развития экономики в России не стоит, считает академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
По словам Онищенко, сегодня есть задача сохранить страну, и необходимо развивать экономику, но это невозможно сделать, «не работая или призывая к четырехдневной рабочей неделе». Как напомнил академик, глава Минтруда Антон Котяков заявил, что законодательство позволяет вводить и четырехдневную, и шестидневную рабочую неделю. Онищенко назвал это правильным.
Как указал академик, в некоторых отраслях экономики допустима четырехдневка, но в стратегических сферах, в том числе промышленности и медицине, для роста нужно интенсифицировать труд.
«Есть отрасли, где надо и шестидневку, и круглосуточную работу вводить, но с учетом физических возможностей человека. Это и отпуска, это и оплата, это и режим труда, а не просто сидеть за столом 24 часа, понимаете?» - заявил Онищенко.
Он добавил, что при оценке графика труда следует исходить из перспектив развития страны.
Ранее директор по продукту ИИ-кадровой аналитики КвантИнсайт компании «Стахановец» Карина Остроносова высказала мнение, что многие компании могут перейти на четырехдневку без потери результата, так как на неэффективные совещания, перерывы, соцсети, личные дела тратится до 30% рабочего времени.
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