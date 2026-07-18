МО: ВС РФ поразили под Очаковом пусковую установку комплекса «Нептун-2»
Российские военные под Очаковом поразили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину украинского берегового ракетного комплекса «Нептун-2». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Уточняется, что это произошло в районе населенного пункта Рыбаковка — в 14 км западнее Очакова.
В ведомстве рассказали, что в ночь на 18 июля российская армия продолжила бить по украинским портам, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ.
Ранее в МО сообщили, что ночью субботы российские силы ПВО сбили над территорией страны 379 украинских дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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