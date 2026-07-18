МО: ВС РФ поразили под Очаковом пусковую установку комплекса «Нептун-2»

Российские военные под Очаковом поразили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину украинского берегового ракетного комплекса «Нептун-2». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Погибшие и атака на Wildberries: Над РФ сбили сотни дронов

Уточняется, что это произошло в районе населенного пункта Рыбаковка — в 14 км западнее Очакова.

В ведомстве рассказали, что в ночь на 18 июля российская армия продолжила бить по украинским портам, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ.

Ранее в МО сообщили, что ночью субботы российские силы ПВО сбили над территорией страны 379 украинских дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВоенныеМинобороны РФВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры