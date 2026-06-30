ОТ МАЙКЛА ДО БИКОВИЧА

По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, безоговорочным лидером июня стал «Майкл». За первый месяц лета байопик о Майкле Джексоне заработал в российском прокате более 1,2 миллиарда рублей. Картину в июне посмотрели 2,3 миллиона человек. При этом мировые сборы фильма уже составили $977 млн, что сделало кино самым кассовым байопиком в истории. «Майкл» обогнал по сборам предыдущего лидера — ленту «Оппенгеймер» Кристофера Нолана ($975 млн).

На второй строчке с заметным отрывом расположилось продолжение популярной комедии о перевоспитании мажоров «Холоп 3». Это первый фильм франшизы с Милошем Биковичем в главной роли, которую представили в прокате не в новогодние праздники, а с 11 июня. В итоге за 20 дней проката проект освоил 738,9 миллиона рублей, его посмотрели уже 1,5 миллиона зрителей.

Стоит напомнить, что первая часть «Холопа» вышла в декабре 2019 года. Сборы фильма в кинотеатрах превысили три миллиарда рублей, что сделало его самой кассовой картиной на момент выхода, позже этот рекорд побил «Чебурашка» (общие сборы 6,7 миллиарда рублей). «Холоп 2», представленный в январе 2024 года, заработал в кинотеатрах 3,8 миллиарда рублей.