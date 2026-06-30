Джексон, Reddit и «Холоп»: Какие фильмы сделали кассу июня
Фильм «Майкл» продолжает подтверждать статус кассового байопика не только в мировом, но и в российском прокате, при этом в кинотеатр зрителей в июне 2026 года привлекла не только картина о Майкле Джексоне.
Традиционно летние месяцы – скорее период затишья для кинотеатров, но июнь 2026 года точно не вписывается в подобную тенденцию. Яркие зарубежные релизы и «Холоп 3» обеспечили заметную кассу и зрителей. Хотя не все фильмы показали цифры, которых от них, кажется, ждали в индустрии, в первый месяц лета кинозалы точно не стояли пустыми.
ОТ МАЙКЛА ДО БИКОВИЧА
По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, безоговорочным лидером июня стал «Майкл». За первый месяц лета байопик о Майкле Джексоне заработал в российском прокате более 1,2 миллиарда рублей. Картину в июне посмотрели 2,3 миллиона человек. При этом мировые сборы фильма уже составили $977 млн, что сделало кино самым кассовым байопиком в истории. «Майкл» обогнал по сборам предыдущего лидера — ленту «Оппенгеймер» Кристофера Нолана ($975 млн).
На второй строчке с заметным отрывом расположилось продолжение популярной комедии о перевоспитании мажоров «Холоп 3». Это первый фильм франшизы с Милошем Биковичем в главной роли, которую представили в прокате не в новогодние праздники, а с 11 июня. В итоге за 20 дней проката проект освоил 738,9 миллиона рублей, его посмотрели уже 1,5 миллиона зрителей.
Стоит напомнить, что первая часть «Холопа» вышла в декабре 2019 года. Сборы фильма в кинотеатрах превысили три миллиарда рублей, что сделало его самой кассовой картиной на момент выхода, позже этот рекорд побил «Чебурашка» (общие сборы 6,7 миллиарда рублей). «Холоп 2», представленный в январе 2024 года, заработал в кинотеатрах 3,8 миллиарда рублей.
Тройку лидеров замыкает еще одна новинка июня – зарубежный ужастик «Закулисье реальности». С 4 июня картина с учетом показов с субтитрами заработала более 600 миллионов рублей. Релиз привлек в кинотеатр 1,1 миллиона зрителей, притом интерес к картине не угасает. В мировом прокате фильм об ужасах лиминальных пространств с бюджетом в $ 10 млн. уже освоил более $ 300 млн., став самой кассовой кинолентой студии А24. По данным The Hollywood Reporter, на волне такого успеха голливудские студии уже стали внимательнее изучать Reddit в поисках новых идей и авторов. Именно на этой платформе молодой режиссер Кейн Парсонс и нашел идею для «Закулисья реальности».
Как отметил в беседе с НСН кинокритик Александр Голубчиков, на Reddit можно найти не только свежие идеи, но и истории с фанбазой, а значит – с потенциальным зрителем.
ЗАРУБЕЖНЫЕ ХИТЫ
Заинтересовала российского зрителя и картина «Обсессия» о безнадежном романтике Беаре, которая по итогу июня заработала с учетом сеансов с субтитрами 233 миллионов рублей. По сюжету герой, который давно и безответно влюблен в девушку, находит волшебную палочку. Загадав, чтобы возлюбленная также влюбилась в него, он сталкивается с тем, что девушка становится буквально одержимой, а ее знаки внимания все более пугающими. Картину Карри Баркера посмотрело 446,2 тысячи человек.
Пятый результат июня у боевика Гая Ричи «Грязные деньги» с Джейком Джилленхолом и Генри Кавиллом. В июне картина записала себе на счет 157,4 миллиона рублей, ее посмотрели 268,2 тысячи зрителей. При этом общие сборы релиза в российском прокате уже превысили 500 миллионов рублей.
КИНО СЕМЕЙНОЕ
Следом в рейтинге с кассой в 110,9 миллиона рублей расположился проект «Дени и Мэни в кино!», который является продолжением вирусного интернет-проекта с лабрадором Дени и котом-сфинксом Мэни. История, стартовавшая в прокате с 4 июня, заинтересовала 320 тысяч человек.
Если «Холоп 3» пока заметно отстает по сборам от своих предшественников, то фильм «Не одна дома 3. Выпускной» с Миланой Хаметовой, напротив, демонстрирует показатели, сопоставимые с показателями предыдущий частей франшизы. В июне картину посмотрели 315,8 тысячи зрителей, а сборы составили 107,7 миллиона рублей. Общая касса при этом превысила 275 миллионов рублей.
На восьмом месте расположился российский мультфильм «Кощей. Тайна живой воды». Это вторая часть франшизы про главного антигероя сказочного мира Кощея. Первый фильм представили в 2022 году. По сюжету первой части бессмертный холостяк после трехсотлетних поисков невесты влюбляется в богатыршу Варвару. В продолжении герои готовятся к свадьбе, но на пути к счастью встает родня невесты. Июньские сборы составили 85 миллионов рублей из общего показателя в 130,5 миллиона рублей. Проект заинтересовал 304 тысячи зрителей.
Довольно успешно проявил себя в российском прокате и испанский мультфильм «Зверолюция». В отличие от «Зверополиса» о городе, в котором хищники и травоядные научились жить вместе, новая зарубежная новинка - приключенческая фантастика про внезапную мутацию. По сюжету девочка Зои и ее питомцы пробуют странные ягоды, что трансформирует их ДНК. Животные обретают человеческую речь и разум, а сама Зои — острые когти, звериную силу и дикий нрав. В российском прокате «Зверолюцию» представили с 11 июня, она уже собрала 80,4 миллиона рублей, а аудитория проекта составила 253 тысячи человек.
Десятку лидеров замыкает еще один проект для семейной аудитории – «Робоняня» с Евой Смирновой («Папины дочки», «Чебурашка») в главной роли. Спин-офф комедии «Не одна дома 2» раскрывает историю девочки Златы, которая в прошлом появилась в сюжете как антагонист главной героини. По сюжету нового фильма Злата, желая попасть на школьный бал, применяет хитрость и остается одна дома на каникулах. Родители оставляют дочь под присмотром экспериментального робота с искусственным интеллектом. История заинтересовала 232,6 тысячи зрителей, а сборы составили 77 миллионов рублей.
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