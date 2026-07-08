По словам критика, не так много российских фильмов становятся основой для зарубежных адаптаций, и появление нового ремейка — важное событие.

«Не сказать, чтобы часто наши фильмы покупали для адаптации на другие рынки, и поэтому в каком-то смысле это прецедент. По большому счету, больше было разговоров о том, чтобы делать адаптации наших проектов, нежели самих ремейков. После ремейка "Ирония судьбы в Голливуде", которую сделал Марюс Вайсберг в 2022 году последним массовым ремейком у нас стал "Холоп", у которого есть и французская адаптация, и турецкая, и другие. После этого российские фильмы не подвергались переделкам международным. И это хороший камбэк нашего кино на международную арену именно в плане формата адаптации», — отметил Голубчиков.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров рассказывал НСН, почему современные малобюджетные независимые хорроры вроде «Обсессии» могут навязывать уверенную конкуренцию таким титанам Голливуда, как Стивен Спилберг.

