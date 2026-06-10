«Холоп 3» выходит в кинотеатрах с 11 июня. По сюжету героиня Корниенко - дочь богатых родителей-мажоров Лены и Бориса Вяземских (Кристина Асмус и Павел Прилучный), которых отправляют на перевоспитание в эпоху Петра I.

Также актриса рассказала, что команда на съемках говорила на нескольких языках.

«Вообще со съёмок остались невероятные впечатления, особенно наша экспедиция в Турцию. Кстати, в Турции у нас была смешанная съемочная группа, часть русских людей и часть - турки. Это было очень необычно, что съемочная группа была международной, и все разговаривали на разных языках. Мы все были очень рады, что съемки проходили в Турции. Мне в Турции было очень комфортно, я люблю жару, плюс я была там впервые, и это благодаря «Холопу», - сказала она.

Ранее режиссер фильма Клим Шипенко не исключил возможности создания четвертого фильма в рамках франшизы «Холоп», передает «Радиоточка НСН».

