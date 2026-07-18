СМИ: Иноагент Понасенков задолжал налоговой почти 2,3 млн рублей
Блогер Евгений Понасенков (признан в России иноагентом) задолжал налоговой почти 2,3 млн рублей. Об этом сообщает канал Baza в «Максе».
По данным издания, блогер попал под проверку ФНС, после которой ему начислили крупный долг. Уточняется, что с учетом пеней историк задолжал свыше 2 млн 277 тысяч рублей.
Он продолжает выпускать контент, зарабатывая на книгах и записях своих лекций. Канал передавал, что фирма иноагента еле-еле сводит концы с концами. Отмечается, что в среднем выручка компании составляет 300–900 тысяч рублей, которые стабильно перекрывают расходы.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что налоговая служба приостановила операции по счетам компании «Газгольдер-рекорд», одним из учредителей которой является рэпер Баста (Василий Вакуленко).
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