СМИ: Иноагент Понасенков задолжал налоговой почти 2,3 млн рублей

По данным издания, блогер попал под проверку ФНС, после которой ему начислили крупный долг. Уточняется, что с учетом пеней историк задолжал свыше 2 млн 277 тысяч рублей.

Он продолжает выпускать контент, зарабатывая на книгах и записях своих лекций. Канал передавал, что фирма иноагента еле-еле сводит концы с концами. Отмечается, что в среднем выручка компании составляет 300–900 тысяч рублей, которые стабильно перекрывают расходы.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что налоговая служба приостановила операции по счетам компании «Газгольдер-рекорд», одним из учредителей которой является рэпер Баста (Василий Вакуленко).