ВСУ атаковали объекты энергетики в восточном Крыму

Уточняется, что подача электроэнергии в наиболее пострадавшие населенные пункты северного, восточного и западного энергорайонов осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. В организации добавили, что энергетики делают все возможное для стабилизации электроснабжения Крыма.

В компании подчеркнули, что в республике действуют ограничения электроснабжения. Отмечается, что отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Ногинске в результате падения БПЛА ВСУ на нефтебазе произошел пожар, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».