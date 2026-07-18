ВСУ атаковали объекты энергетики в восточном Крыму
Ночью 18 июля в восточном Крыму энергообъекты подверглись атаке ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия «Крымэнерго».
Уточняется, что подача электроэнергии в наиболее пострадавшие населенные пункты северного, восточного и западного энергорайонов осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. В организации добавили, что энергетики делают все возможное для стабилизации электроснабжения Крыма.
В компании подчеркнули, что в республике действуют ограничения электроснабжения. Отмечается, что отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Ногинске в результате падения БПЛА ВСУ на нефтебазе произошел пожар, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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