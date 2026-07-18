В Ногинске после падения БПЛА произошел пожар на нефтебазе

Губернатор подчеркнул, что наиболее серьезные последствия ударов противника зафиксировали в Богородском городском округе. Из-за падения БПЛА возникло возгорание на нефтебазе в Ногинске.

«В целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия. Все пациенты и персонал оперативно переведены в другие медицинские учреждения», - указал Воробьев.

Кроме того, на фоне ЧП эвакуировали жителей многоквартирного дома на улице Радченко.

Ранее губернатор Подмосковья сообщил, что при атаке БПЛА в Ногинске пострадали два человека.

