В Ногинске после падения БПЛА произошел пожар на нефтебазе
Пожар произошел на территории нефтебазы в результате атаки ВСУ на Московскую область. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев на платформе «Макс».
Губернатор подчеркнул, что наиболее серьезные последствия ударов противника зафиксировали в Богородском городском округе. Из-за падения БПЛА возникло возгорание на нефтебазе в Ногинске.
«В целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия. Все пациенты и персонал оперативно переведены в другие медицинские учреждения», - указал Воробьев.
Кроме того, на фоне ЧП эвакуировали жителей многоквартирного дома на улице Радченко.
Ранее губернатор Подмосковья сообщил, что при атаке БПЛА в Ногинске пострадали два человека.
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