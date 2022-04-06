«Пушкин, танцовщицы и собачий бред»: Запад пытается «вымарать» из истории российскую культуру

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ И «УКРАИНСКИЕ ТАНЦОВЩИЦЫ»

Об этой проблеме президент России Владимир Путин говорил еще 25 марта

«Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией... об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств и при полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит. Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры», - подчеркнул Путин.

По его словам, на Западе сейчас из афиш «вымарывают Чайковского, Шостаковича и Рахманинова», а также отменяются русские писатели.

При этом президент напомнил про уличного художника, который «недавно нарисовал на доме портрет ныне обвиненного и обвиняемого на Западе русского писателя Федора Михайловича Достоевского», выразив надежду, что «через культуру, которая связывает и объединяет, правда пробьет себе дорогу».

Однако уже 3 апреля из Великобритании пришла удивительная новость.

Лондонская национальная галерея переименовала картину Эдгара Дега «Русские танцовщицы», написанную импрессионистом в 1899 году, в «Украинских танцовщиц».

По данным СМИ, об этом попросили проживающие в Британии выходцы из Украины.

Считается, что на создание этой картины Дега вдохновили гастролировавшие в Париже танцевальные труппы из Российской империи. На головах изображенных там девушек красуются венки с желто-синими лентами, что вызвало у экспертов ассоциации с флагом Украины.

«Почти наверняка мы можем утверждать, что на картине изображены украинские танцовщицы, а не русские», — говорится теперь в описании картины на сайте галереи.

Однако экс-министр культуры РФ Михаил Швыдкой назвал это решение «абсолютно бессмысленным».

«Мне очень неловко за Лондонскую национальную галерею, потому что это серьезное музейное учреждение, и делать такие вещи, с моей точки зрения, мягко говоря, неразумно. Дело не только в том, что это нарушает авторское право художника, который уже не сможет потребовать вернуть название, но это просто противоречит здравому смыслу», - сказал Швыдкой в интервью ТАСС.

Со своей стороны, актер Сергей Безруков отнесся к произошедшему иронично.

«Что дальше? Великую школу русского балета тоже назовут украинской? И надо, конечно, скорее возвращать наших импрессионистов из Парижа. Пока вдруг не выяснилось, что братья Морозовы не московские, а киевские коллекционеры», - написал он в Telegram.

При этом эксперт арт-рынка Дмитрий Буткевич назвал решение лондонской галереи «бредом собачьим».

«Дега писал балерин дягилевского балета. Никакой Украины не существовало и украинских танцовщиц быть не могло. Балетная труппа Дягилева называлась "Русские сезоны", поэтому, естественно, Дега писал русских танцовщиц», - сказал Буткевич в интервью NEWS.ru.