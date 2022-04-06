«Пушкин, танцовщицы и собачий бред»: Запад пытается «вымарать» из истории российскую культуру
Безруков опасается, что Морозовых признают украинцами, Швыдкому неловко за «бессмысленные действия» англичан, а Польша с Литвой нападают на Чехова с «Щелкунчиком».
Санкции против российской культуры в апреле начали принимать совсем уж нелепые формы.
Переименование картины Дега «Русские танцовщицы», нападки на русский балет, Пушкина, Чехова и Чайковского. День дурака, определенно, затянулся. И это вовсе не шутки.
ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ И «УКРАИНСКИЕ ТАНЦОВЩИЦЫ»
Об этой проблеме президент России Владимир Путин говорил еще 25 марта
«Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией... об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств и при полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит. Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры», - подчеркнул Путин.
По его словам, на Западе сейчас из афиш «вымарывают Чайковского, Шостаковича и Рахманинова», а также отменяются русские писатели.
При этом президент напомнил про уличного художника, который «недавно нарисовал на доме портрет ныне обвиненного и обвиняемого на Западе русского писателя Федора Михайловича Достоевского», выразив надежду, что «через культуру, которая связывает и объединяет, правда пробьет себе дорогу».
Однако уже 3 апреля из Великобритании пришла удивительная новость.
Лондонская национальная галерея переименовала картину Эдгара Дега «Русские танцовщицы», написанную импрессионистом в 1899 году, в «Украинских танцовщиц».
По данным СМИ, об этом попросили проживающие в Британии выходцы из Украины.
Считается, что на создание этой картины Дега вдохновили гастролировавшие в Париже танцевальные труппы из Российской империи. На головах изображенных там девушек красуются венки с желто-синими лентами, что вызвало у экспертов ассоциации с флагом Украины.
«Почти наверняка мы можем утверждать, что на картине изображены украинские танцовщицы, а не русские», — говорится теперь в описании картины на сайте галереи.
Однако экс-министр культуры РФ Михаил Швыдкой назвал это решение «абсолютно бессмысленным».
«Мне очень неловко за Лондонскую национальную галерею, потому что это серьезное музейное учреждение, и делать такие вещи, с моей точки зрения, мягко говоря, неразумно. Дело не только в том, что это нарушает авторское право художника, который уже не сможет потребовать вернуть название, но это просто противоречит здравому смыслу», - сказал Швыдкой в интервью ТАСС.
Со своей стороны, актер Сергей Безруков отнесся к произошедшему иронично.
«Что дальше? Великую школу русского балета тоже назовут украинской? И надо, конечно, скорее возвращать наших импрессионистов из Парижа. Пока вдруг не выяснилось, что братья Морозовы не московские, а киевские коллекционеры», - написал он в Telegram.
При этом эксперт арт-рынка Дмитрий Буткевич назвал решение лондонской галереи «бредом собачьим».
«Дега писал балерин дягилевского балета. Никакой Украины не существовало и украинских танцовщиц быть не могло. Балетная труппа Дягилева называлась "Русские сезоны", поэтому, естественно, Дега писал русских танцовщиц», - сказал Буткевич в интервью NEWS.ru.
НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ БАЛЕТА, ПУШКИНА И СОЛЖЕНИЦЫНА
Тем не менее, уже 4 апреля россиян шокировало заявление вице-премьера Польши Петра Глиньского.
«В настоящий момент не лучшее время для российского балета, не подходящий сезон для Чехова и Пушкина, не говоря уже об ансамбле Александрова. Исчезновение российской культуры из общественного пространства сейчас было бы правильным», - сказал чиновник.
Сергей Безруков написал в этой связи: «Кто бы мог подумать, что моя сегодняшняя шутка про русский балет окажется настолько недалека от истины».
«Но тут я считаю главным не идти на поводу у подобной дикости и абсурда, а уметь отделять искусство от политики. В нашем Губернском театре, к примеру, в ноябре прошлого года состоялась премьера "Много шума из ничего". И никакие высказывания Бориса Джонсона в адрес России не заставят меня убрать эту постановку из репертуара… Шекспир как соседствовал на нашей афише с Чеховым и Островским, так в этой чудесной компании и останется», - добавил актер.
Тем не менее, 6 апреля похожие заявления прозвучали уже в Литве.
Спикер парламента этой страны Виктория Чмилите-Нильсен предложила изолироваться от России в сфере культуры. На этом фоне Ассоциация деятелей культуры Литвы призвала Национальную оперу отказаться от балета Чайковского «Щелкунчик».
Однако это не еще все.
В марте сообщалось, что во Франции школу имени Александра Солженицына хотят переименовать в честь украинского революционера-анархиста Всеволода Эйзенбаума (Волина). В Миланском университете попытались закрыть курс лекций о Достоевском. В апреле амстердамский «Эрмитаж» сменил название на «Голландское наследие Амстердама».
«ЭММИ», КАННЫ И ЭРМИТАЖ
Международная телевизионная премия «Эмми» исключила из конкурсной программы все проекты, которые были созданы российскими компаниями или совместно с ними. В частности, к конкурсу не допустили фильм RTVI «Амазонки XXI века», посвященный сильным и успешным женщинам.
«Мы надеемся, что ситуация с изоляцией российской культуры не дойдет до абсурда и успешные проекты на русском языке будут представлены на международных площадках»,— заявила в этой связи гендиректор RTVI Ольга Пивень.
Организаторы Венецианского, Стокгольмского, Каннского и Берлинского кинофестивалей также объявили о бойкоте российских делегаций, связанных с госфинансированием. При этом в Каннах позже заявили, что вне зависимости от политической ситуации готовы рассмотреть для основного конкурса работы российских режиссеров Александра Сокурова, Андрея Звягинцева и Кирилла Серебренникова, покинувшего Россию в конце марта, на следующий день после снятий судимости.
Ранее российскому режиссеру Антону Дьякову, мультфильм которого «БоксБалет» был выдвинут на «Оскар», не дали визу в США, «прокатив» мимо церемонии.
4 апреля Финляндия сообщила о задержании на границе картин из России. По данным СМИ, речь идёт о 200 с лишним картинах из Эрмитажа, Третьяковской галереи, музеев Павловска, Царского Села, Гатчины и ГМИИ им. А. С. Пушкина
В Минкультуры подтвердили, что на границе застряли экспонаты двух выставок в Италии и одной в Японии. При этом в ведомстве опровергли слухи, что там есть картины с выставки знаменитой коллекции Морозовых, проходившей в парижском фонде Louis Vuitton.
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