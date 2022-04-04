«Бред собачий»: Эксперт оценил переименование «Русских танцовщиц» Дега в украинские
Эксперт арт-рынка Дмитрий Буткевич назвал «бредом собачьим» решение Национальной галереи Лондона переименовать картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинские танцовщицы». Он подчеркнул, что на момент создания полотна такого государства как Украина вообще не было на карте мира.
Как напомнил Буткевич, художник в качестве моделей писал балерин балетной труппы Сергея Дягилева, поэтому ни о каких «украинских танцовщицах» речи не было. Труппа Дягилева называлась «Русские сезоны».
Переименование нельзя допускать, поскольку французский мастер указывал не национальность балерин, а их государственную принадлежность, пояснил эксперт в комментарии NEWS.ru.
Национальная галерея в Лондоне решила переименовать картину Эдгара Дега после массовых просьб украинцев в социальных сетях. Причём. Как утверждает администрация, бурная дискуссия вокруг названия данной картины развернулась уже достаточно давно.
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