Делегации России, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби
В столице ОАЭ Абу-Даби завершился первый день нового раунда трёхсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что встреча продлилась четыре с половиной часа, включая 40-минутный перерыв.
«Украина и Россия общались по-русски», - со ссылкой на источник пишет агентство.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на встрече в Абу-Даби будут обсуждаться вопросы обеспечения коллективной безопасности под ряд гарантий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Кремль не намерен раскрывать подробности переговоров до их завершения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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