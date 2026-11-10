Делегации России, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби

Уточняется, что встреча продлилась четыре с половиной часа, включая 40-минутный перерыв.

«Украина и Россия общались по-русски», - со ссылкой на источник пишет агентство.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на встрече в Абу-Даби будут обсуждаться вопросы обеспечения коллективной безопасности под ряд гарантий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Кремль не намерен раскрывать подробности переговоров до их завершения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».