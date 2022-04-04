В Польше заявили, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства

По его словам, поляки «по достоинству оценивают» высокий уровень российской музыки или литературы, однако в настоящее время следует учитывать контекст событий на Украине.

«Сейчас не время для российского балета... Сейчас не сезон для Чехова и даже Пушкина. Российская культура должна исчезнуть из общественного пространства», - заключил Глиньский.

Ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что россиян необходимо исключить из Международного олимпийского комитета (МОК), а также из всех международных спортивных федераций.