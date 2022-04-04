В Польше заявили, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства

Министр культуры Польши Петр Глиньский заявил, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства, сообщает ТАСС.

Байден выступил за исключение РФ из G20

По его словам, поляки «по достоинству оценивают» высокий уровень российской музыки или литературы, однако в настоящее время следует учитывать контекст событий на Украине.

«Сейчас не время для российского балета... Сейчас не сезон для Чехова и даже Пушкина. Российская культура должна исчезнуть из общественного пространства», - заключил Глиньский.

Ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что россиян необходимо исключить из Международного олимпийского комитета (МОК), а также из всех международных спортивных федераций.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЛитератураБалетКультураРоссияПольша
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры