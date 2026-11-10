Число погибших от нападений медведей в РФ выросло до 33 человек

С весны 2026 года в российских регионах от нападения медведей погибли уже 33 человека. Об этом сообщает РИА Новости.

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Наибольшее число жертв - в Красноярском крае. Здесь от нападения медведей погибли девять человек. В Иркутской области зафиксировано семь смертельных случаев, в Томской области - пять, на Камчатке - три, в Бурятии - два.

По одному смертельному нападению произошло в Архангельской области, Хабаровском крае, Вологодской области, Туве, Республике Алтай и Ямало-Ненецком автономном округе.

Отмечается, что 33-й жертвой стал житель Кировской области. Здесь 7 ноября во время охоты на лося мужчина оказался в непосредственной близости от берлоги. Медведь нанёс охотнику смертельные травмы.

Ранее в Томской области голодный медведь залез в жилой дом и уснул на диване, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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