В IIHF надеются, что сборная России сама решит отказаться от ЧМ-2027

«Конечно, было бы желательно, чтобы они не приехали», - сказал он.

При этом Ларссон добавил, что не не знает, что могло бы заставить российских хоккеистов отказаться от участия в турнире.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить сборную России к международным соревнованиям. После этого ряд стран, в том числе Финляндия, Швеция и Чехия заявили о намерениях бойкотировать матчи с российской национальной командой.

Кроме того, компания AJ Products, спонсировавшая чемпионаты мира с 1989 года, отказалась от сотрудничества с IIHF из-за допуска хоккеистов из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

