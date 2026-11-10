В IIHF надеются, что сборная России сама решит отказаться от ЧМ-2027
Международная федерация хоккея (IIHF) надеется, что сборная России сама решит отказаться от участия в чемпионате мира 2027 года в Германии. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава Шведского хоккейного союза и член совета федерации Андерс Ларссон.
«Конечно, было бы желательно, чтобы они не приехали», - сказал он.
При этом Ларссон добавил, что не не знает, что могло бы заставить российских хоккеистов отказаться от участия в турнире.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить сборную России к международным соревнованиям. После этого ряд стран, в том числе Финляндия, Швеция и Чехия заявили о намерениях бойкотировать матчи с российской национальной командой.
Кроме того, компания AJ Products, спонсировавшая чемпионаты мира с 1989 года, отказалась от сотрудничества с IIHF из-за допуска хоккеистов из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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