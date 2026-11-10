Песков: Кремль не будет раскрывать подробности переговоров в Абу-Даби

Он отметил, что российская делегация будет принимать решение в зависимости от хода встречи в столице ОАЭ - или связаться с президентом онлайн, или доложить об итогах уже после возвращения в Москву.

Также представитель Кремля не стал прогнозировать шансы на продвижение в урегулировании и достижение конкретных договоренностей по итогам переговоров.

Ранее Песков заявил, что встреча в Абу-Даби пройдет без участия европейских представителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».