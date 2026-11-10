Песков: Кремль не будет раскрывать подробности переговоров в Абу-Даби

Кремль не намерен раскрывать подробности трёхсторонних переговоров в Абу-Даби до их завершения. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Лавров рассказал, что будут обсуждать участники переговоров в Абу-Даби

Он отметил, что российская делегация будет принимать решение в зависимости от хода встречи в столице ОАЭ - или связаться с президентом онлайн, или доложить об итогах уже после возвращения в Москву.

Также представитель Кремля не стал прогнозировать шансы на продвижение в урегулировании и достижение конкретных договоренностей по итогам переговоров.

Ранее Песков заявил, что встреча в Абу-Даби пройдет без участия европейских представителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий сысоев
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