В Лондоне «Русских танцовщиц» Дега переименовали в украинских

Лондонская национальная галерея переименовала картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы», назвав полотно «Украинские танцовщицы». Об этом сообщает The Guardian.

Посол РФ в Британии: Действия Лондона на Украине направлены на эскалацию ситуации

Работа Дега выполнена в технике пастели, на ней изображены танцующие девушки в венках с желтыми, голубыми и красными цветами и лентами. Название картины было «предметом постоянных дискуссий» в течение нескольких лет, однако за последний месяц на фоне событий на Украине полотну уделялось повышенное внимание. В Лондоне посчитали, что настал момент обновить название работы французского художника: новое наименование будет лучше отражать тему картины, отмечают Известия.

Ранее украинская художница Мириам Найем обратилась в Лондонскую национальную галерею, Музей Гетти в Лос-Анджелесе и Метрополитен-музей в Нью-Йорке с просьбой о переименовании «Русских танцовщиц», напоминает Газета.ру. Американские площадки пока не приняли решение о смене названия полотен.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:КартиныГалереиЛондон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры