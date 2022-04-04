В Лондоне «Русских танцовщиц» Дега переименовали в украинских
Лондонская национальная галерея переименовала картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы», назвав полотно «Украинские танцовщицы». Об этом сообщает The Guardian.
Работа Дега выполнена в технике пастели, на ней изображены танцующие девушки в венках с желтыми, голубыми и красными цветами и лентами. Название картины было «предметом постоянных дискуссий» в течение нескольких лет, однако за последний месяц на фоне событий на Украине полотну уделялось повышенное внимание. В Лондоне посчитали, что настал момент обновить название работы французского художника: новое наименование будет лучше отражать тему картины, отмечают Известия.
Ранее украинская художница Мириам Найем обратилась в Лондонскую национальную галерею, Музей Гетти в Лос-Анджелесе и Метрополитен-музей в Нью-Йорке с просьбой о переименовании «Русских танцовщиц», напоминает Газета.ру. Американские площадки пока не приняли решение о смене названия полотен.
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