Премия «Эмми» отказалась рассматривать проекты из России

Международная телевизионная премия «Эмми» решила исключить из конкурсной программы все проекты, которые были созданы российскими компаниями или совместно с ними, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на организаторов премии.

Отмечается, что все программы, которые создавались для российских каналов и стриминговых платформ, также будут исключены из конкурса.

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Так, среди проектов, которые не допустили к конкурсу, оказался фильм RTVI «Амазонки XXI века», посвященный сильным и успешным женщинам.

Накануне в Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония «Оскара». Уилл Смит был признан лучшим актером за главную роль в фильме «Король Ричард», а также стал участником самого резонансного инцидента на мероприятии.

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ФОТО: Телевизор. Фото: www.flickr.com
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