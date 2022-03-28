Премия «Эмми» отказалась рассматривать проекты из России

Международная телевизионная премия «Эмми» решила исключить из конкурсной программы все проекты, которые были созданы российскими компаниями или совместно с ними, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на организаторов премии.

Отмечается, что все программы, которые создавались для российских каналов и стриминговых платформ, также будут исключены из конкурса.