В Литве предложили запретить «Щелкунчик» и изолировать российскую культуру

По ее мнению, Россия должна быть изолирована не только политически, экономически и дипломатически, но и в других областях.

На этом фоне Ассоциация деятелей культуры Литвы призвала Национальную оперу отказаться от балета Чайковского «Щелкунчик».

Со своей стороны, министр культуры Польши Петр Глиньский ранее заявил, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства.

«Сейчас не время для российского балета... Сейчас не сезон для Чехова и даже Пушкина», - уверен политик.

